ZBOG PORODIČNE TRAGEDIJE COBI NE ODLAZI IZ PROKUPLJA! Otpočeo reviranje porodične kuće u kojoj je odrastao! (FOTO,VIDEO)

Slobodan Veljković, javnosti poznatiji kao Cobi, iako je rođen u Beogradu, odrastao je u Prokuplju. Tamo je živeo do pre nekoliko godina, a nakon preseljenje u prestonicu obilazio je majku i oca koji su ostali u naselju Tabakmala.

foto: Kurir

Ekipa Kurira posetila je porodični dom popularnog repera, a vrata njihove kuće otvorila nam je njegova strina Bilja, koja nam je otrila i da je nakon smrti majke, Veljković Mirjane u januaru 2020, Cobi jako teško podneo smrt svog oca, Tomice Veljković koji je preminuo 18. aprila ove godine.

foto: Nenad Kostić

Porodična tragedija

- Cobi i njegova verenica su poslednjih dana ovde, došao je da da ocu 40 dana i da prekontroliše radove na kući. Počeo je da sređuje celu kuću nakon Tomičine smrti, pukla je neka cev pa ga je to verovatno pokrenulo. On je divno dete, oduvek je bio muzikalan i privržen Prokuplju. - Ispričala nam je Biljana i otkrila koliko često reper dolazi u porodičnu kuću.

foto: Nenad Kostić

- Ovde su mu živeli roditelji, kada mu je majka umrla prošle godine u januaru, to ga je baš pogodilo, mislim da ga je ovo sa ocem dotuklo. Teško to podnosi, ali se nekako nosi sa tim. Čini mi se kao da redovnije i više dolazi od kada u te nesreće krenule da se dešavaju. Njemu to niko ne zamera, posao i život su mu u Beogradu, ali on ipak nađe vremena i dođe da bude ovde. Često dolazi sa verenicom, vidim da se i njoj sviđa kod nas i drago mi je zbog toga - zaključila je reperova strina.

foto: Nenad Kostić

Loša sreća

Biljana nas je ljubazno pustila da uslikamo dvorište i porodičnu kuću, a onda objasnila da je u toku veliko čišćenje i renoviranje, pa da je haos po dvorištu upravo zbog toga. Nastavili smo obilazak po Prokuplju i po naselju Tabak Mala gde smo naišli da komšije sa kojima je Cobi odrastao.

foto: Nenad Kostić

-On je jedna pozitivna budala! Lud čovek skroz, uvek raspoložen da pomogne i sasluša čoveka u problemu. Kada smo bili mlađi bio je kao i svaki drugi momak, svi smo mi umeli da se pobijemo ponekad, ništa to nije bilo strašno.

foto: Nenad Kostić

Jedno vreme, kao klinac rekreativno je trenirao i košarku, ali je uvek bio uspešniji u bacanju rima i pevanju. Ovde dođe često, i njega je stigla loša sreća. Za manje od dve godine sahranio je oba roditelja, ali se drži. Ovde ga svi vole, naravno ima zlih jezika, ali to je zaista mali procenat ljudi kojima smeta njegova slava - ispričao nam je Cobijev komšija.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/ Ana Denda

