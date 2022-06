DARKA ĆE ĆERKA NASLEDITI NA MUZIČKOJ SCENI! Prijatelj pokojnog Radovanovića za Kurir okrio sve o Larinom ODRASTANJU BEZ OCA!

Pevačev kum Milan Mitrović priča o tragediji kad je popularni pevač poginuo u saobraćajnoj nesreći pre 11 godina i iza sebe ostavio ženu i dete, o kojim on od tada brine

Darko Radovanović poginuo je pre 11 godina u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici Ostružničkog mosta prema Surčinu. Njegov kum i prijatelj Milan Mitrović za Kurir se prisetio pokojnog pevača.

- Danas je punih jedanaest goduna od kada Darka nema, a bol je ista kao i prvog dana. Vreme samo prolazi, a ja utehu nalazim u Lari. Gledam njegovo dete koje je ostalo, ona puni četrnaest godina samo jedan dan nakon godišnjice Darkove smrti. Predivna devojka, dete za primer. Život je naterao da brže odraste, uživam u njenom odrastanju. Veoma je odgovorna, ide u dve muzičke škole, trenira atletiku i ima sve petice. Njenog tatu niko nikada neće moći da zameni, ali ja se maksimalno trudim da joj očinska figura što manje fali. Marija je divna majka, koja je skroz zaposavila svoj život, čak i posao, da bi se posvetila Lari i njenom vaspitanju - ispričao je Milan koji nam je otkrio detalje odrastanja Darkove ćerke Lare.

- Nasledila je skoro sve na Darka, ona je više od 70 posto on. Lik, obrve, usne, muzikalna je na njega. Prelepo peva, poslednje dve godine se posvetila stranoj muzici i to joj odlično ide, baš lepo pliva u tome. Siguran sam da će i ona biti velika zvezda - sa knedlom u grlu ispričao je on.

Milan se prisetio kako je saznao za smrt svog prijatelja. - Tog kobnog dana, Darko i ja smo bili zajedno. On je otišao sa menadžerom na tezgu, a njegova Marija i ja smo otišli na svadbu. Nas dvoje smo sedeli u sali i Marija mi u tom trenutku priča kako su se ona i Darko upoznali baš u tom restoranu, objašnjava mi gde je bila bina, gde su sedeli, o čemu su razgovarali i meni ubrzo zvoni telefon. Zvao me novinar i rekao da je Darko poginuo. Čuo je muziku, a ja sam mu rekao da ne mogu da verujem kakve sve ljudi gluposti izmašljaju jer sam se malo pre toga razišao od Darka, spustio sam slušalicu. Posle deset minuta je ponovo nazvao da izjavi saučešće i kaže da je informacija tačna. To je bio šok! Neposredno pre toga, njegova žena je pričala detalje njihovog upoznavanja - zaključio je Milan.

