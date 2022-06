VIKTORIJINOJ BAKI POZLILO, JEDVA DOŠLA SEBI! Porodica trudne zadrugarke OČAJNA, isplivali novi detalji: Svi nam se SMEJU U LICE

Drama u Zadruzi zbog trudnoće Viktorije Mitović i njenog odnosa sa Markom Osmakčićem ne prestaje. Nakon svih skandala oglasila se Viktorijina rođaka i progovorila o čitavoj situaciji.

- Viktorijini baka i deka nisu dobro prihvatili to što im je unuka ponovo trudna. Samo oni znaju kakvu su dramu preživljavali kada je Viktorija ostala trudna sa 16 godina, a zamislite kako im je sada kada to sve gledaju preko malih ekrana. To veče kada su saznali da je Viki trudna, baki Regini se naglo slošilo i morali su da reaguju lekari kako bi došla sebi - priča rođaka za “Super TV” i dodaje:

foto: Nenad Kostić, screenshot

- Regina bi možda i Viktoriji sve oprostila što je napravila u rijalitiju, ali deda Stojan ne želi da je vidi. Svaki dan govori: “Ako rodi Marku dete, neka se u našu kuću ne vraća. Strašno šta nam je uradila unuka. Gledali smo je kao malo vode na dlanu, a ona nam na kraju ovako vraća. Da ceo svet gleda kako je ona ostala trudna i da nam se rođaci smeju u lice. Nije problem što je ostala trudna u “Zadruzi“, već što je u drugom stanju sa čovekom koji je ne voli i koji je šamara pred milionima ljudi”. Njen deda to svakodnevno ponavlja i ne može da dođe sebi - ističe rođaka koja tvrdi da baka Regina na sve načine pokušava da dođe do Viktorije.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- Baka je nekoliko puta zvala produkciju da joj obezbede poziv sa Viki, jer nije mala stvar napraviti dete sa nekim u rijalitiju. Još uvek nisu uspeli da se dogovore da li će se Regina uključiti u rijaliti i poručiti Viki kako i šta dalje da radi sa svojom trudnoćom. Nisu srećni što je Viktorija ponovo trudna. Najviše od svega je žalosno što je ona ponovo našla muškarca koji se loše ponašana prema njoj. Ne poštuje je i to je najveći problem. Kako će se onda Marko sutra ponašati kao roditelj? Može da ostavi i Viktoriju i dete kad god poželi i da samo ode - zaključuje potreseno rođaka.

Jedina osoba koja se u porodici raduje prinovi jeste Viktorijina ćerka iz prvog braka.

- Ćerkica se jedina obradovala što je Viki trudna, jer želi da dobije sestru. Nažalost, ona je mala i nije svesna u kakve je probleme upala njena mama. Raduje se svakodnevno i viče: “Jedva čekam da mi mama rodi bebu“ - govori rođaka.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Blic

