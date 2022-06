ANASTASIJA I CECA PROGOVORILE NAKON PRVOG ZAJEDNIČKOG NASTUPA! Ostvarila nam se ŽELJA! Evo kako se osećaju i da li su imale TREMU

Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović već tri i po decenije je na muzičkom tronu, a sada je prvi put na bini zapevala sa svojom naslednicom Anastasijom.

- Ovaj datum ću zaista pamtiti u svom životu jer mi je jako bitan. Danas smo se ona i ja našle na istoj sceni. To je za majku, za roditelja, ogroman uspeh. Jako sam ponosna na nju i večeras smo imale jedno prelepo veče, i da, za mene je to najlepši poklon.

Da li si imala veću tremu večeras ili kada je Anastasija imala prvi nastup u Parizu?

- Večeras nisam imala tremu zato što se i ona opustila. Ona je, generalno, iz nastupa u nastup sve opuštenija i sve bolja. To je sve razumljivo jer nema pevačkog iskustva kada su nastupi u pitanju. Drugačije je kada staneš, svojim imenom i prezimenom na binu ispred publike, to je odgovornost i tada nastupi pozitivna trema. Ja sam 35 godina na estradi pa je meni lako da sada govorim, ali pretpostavljam da joj nije lako, pogotovo što ima majku koja je već ostvarena. Deci poznatih roditelja je mnogo teže da naprave neki svoj pu, pogotovo ako uđu u iste vode u kojima su im se roditelji ostvarili i napravili sjajne karijere.Što se tiče Francuske, u kojoj ste bili i vi i ispratili njen profesionalni početak, nije mi bilo svejedno. Mogu ti slobodno reći, ja koja uopšte nisam tremaroš, te večeri sam pevala na Kopaoniku i uopšte nisam razmišljala o svom koncertu. Ja sam profesionalac, toliko dugo sam u poslu i ne bih dozvolila da to moja publika oseti, ali unutar svog tela sam osećala toliku sreću, neki nemir i pomešana osećanja. Kada su mi javili "gotovo je" odahnula sam i rekla "dobro je, da danem dušom".

Da li si sanjala o tome da deliš binu sa svojom ćerkom i da te ona najavljuje?

- Negde i jesam od momenta kada je ona odlučila da se bavi istim poslom. Ja smatram da je ovo najlepši posao i da terba da se bavi njime ako je talentovana kao što jeste, i ako voli kao što voli. Treba da radi ono što voli jer ta energija koju dobijaš od publike, ona je lekovita.

Anastasija, kakva su tvoja osećanja bila večeras? Koliko ti je bilo teško da najaviš majku i kakav je osećaj deliti scenu sa najvećom zvezdom?

- Nije mi bilo teško da je najavim, jer, ako je nekog lako najaviti to je onda ona. Rekla sam "žena, majka, kraljica. Srpska majka". Ponele su me emocije, ne zato što mi je Ceca majka, ona je to pokazala sa svime što je postigla, ništa ja tu nisam slagala. Pričajući iz ugla pevačice, meni je bila ogromna čast što delim binu sa našom najvećom zvezdom. Ona dobro zna, nas dve još nismo snimile duet iz prostog razloga što ja još treba da radim na sebi, da imam više pesama i da radim na svojoj karijeri da bih mogla da snimim duet sa takvom zvezdom, iako ona to želi. To će se desiti, samo je pitanje vremena.

Ceco, hoće li do tog dueta doći?

- Ja nemam puno dueta u karijeri, isključivo sam radila sa prijateljima, sa ljudima prema kojima ja gajim privatno emociju mimo našeg posla. Anastasiji sam rekla " dobro Anastasija ja sam ti majka, a ona kaže ne, ja smatram da još uvek nisam dostigla taj nivo da ti i ja snimimo taj duet i ostaću dosledna tome". Ja se nadam da ću je ubediti i da ćemo snimiti što pre. Odbila je duet i otkačila me je na jedan.

Večeras si po prvi put uživo videla Anastasiju na bini. Kakav je osećaj?

- Da, gledala sam je iz auta. Tražila sam od menadžera da krenem ranije, hotel gde smo smeštene je u blizini bine i onda sam došla ranije da je vidim, pa sam je gledala onako sa strane iz auta. Prelep je osećaj.

Da li si strog kritičar?

- Nisam ja neko ko je strog kritičar. Ja ni prema kandidatima u Grandu nisam stroga, sve može da se kaže na jedan lep način i da se svim tim mladim ljudima skrene pažnja da ih ne ubiješ u pojam. Da im ne slomiš tu želju ili da ih na neki način ne iskompleksiraš, da im ne nabijaš tenziju. Samim tim što razgovaraju sa mnom oni su već u tremi, puni su poštovanja, gledaju u mene onako oduševljeno. Sad zamislite da ja kažem "vidi dete, ovo ne valja ovako što radiš, ono ti ne valja", ispašće na kraju da ti to dete potpuno ubiješ u pojam. Bitan je lep pristup i bitno je da ono što smatraš da nije lepo uradio da mu lično pokažeš, da mu otpevaš i da ono za tobom ponovi. Ja i Anastasiju korigujem, ona najviše voli kada sam ja prisutna u studiju zato što oseća neku vrstu sigurnosti, zato što mi veruje. U studiju se zaista trudim da budem profi, da ne budem emotivna i da nemam problem da joj kažem "Taso, ovo nije bilo dobro". Ja uđem u gluvu sobu i kažem joj "probaj ovako, probaj onako, otpevaj mi ovo ovako.." i ona otpeva. Sigurnon neću da joj kažem " vidi, ovo što si otpevala ne valja ništa". Jako je bitan pristup u svemu.

Anastasija koliko ljubav utiče na tvoj posao i koliko ti te emocije koje trenutno imaš daju stimulans?

- Ceo život pričam da smatram da je ljubav ta koja pokreće sve. Kada ste negde emotivno isponjeni kao što sam ja trenutno, mislim da se to negde oslikava i na spoljašnjost i na vašu energiju koju emitujete i generalno na sve sfere života. To sam i mamai rekla kada se vratila posle nastupa da sija.

Znači li to da je i Ceca emotivno ispunjena?

- Za razliku od Anastasije, ti i ja smo u godinama kada nas ne pokreću emotivni odnosi, odnosno ljubav između partnera i nas. Mi smo žene koje smo izgradile svoje živote onako kako smo htele i sada uživamo u čarima toga što smo gradile. A na mladima, poput Anastasije je da vole, da se zaljubljuju.

