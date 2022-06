MIRJANA ANTONOVIĆ ODGOVORILA MUZIČARU! Sa Ilićem na sudu, a sada otkrila nepoznate detalje: Ucenjivao je devojku INTIMNIM FOTKAMA!

Nakon što je bivši dečko Mirjane Antonović Zoran Pavlović za Kurir otkrio zbog čega je Miroslav Ilić ostavio Miru, ali i s kim je još od muzičara bila u vezi pored njega, oglasila se Antonovićka koja je imala šta da poruči.

"Dragi moji prijatelji, o ovome ću samo jednom da napišem komentar zbog mojih prijatelja i nikada više. Ovaj čovek koji je odlučio da me blati po novinama, je totalno jedna beznačajna ličnost koja sticajem okolnosti želi sebi da pravi publicitet. Dotičan se pre mnogo, mnogo godina na kratko našao u mom društvu i nikada sam već u prisustvu drugih. Tada se jedan kratak period zabavljao sa mojom dobrom prijateljicom. Ona je bila vrlo mlada i on je nju slikao u nekim intimnim trenucima. Te slike je naknadno iskoristio da nju ucenjuje. Takvi muškarci mi se gade. Brzo je otkrio svoje pravo lice i kakav je to karakter tako da je ona istog časa prekinula njihovu vezu", napisala je Mirjana i nastavila:

"Ne dugo posle toga sam čula da se odselio u Kaliforniju. Od tada vrlo malo znam o njemu niti me takva osoba u životu zanima. Kad je ova buka počela povezana sa Miroslavom on mi je pisao preko Interneta i pokušao da uspostavi neki kontakt. Ja sam mu ukratko odgovorila da, posle svega što je činio, moje ime u životu zaboravi i da me njegovo prijateljstvo ne zanima, da kad povredi nekog koga ja volim isto kao da je to učinio meni. Još uvek imam tu poruku sačuvanu. On se tada uvredio i počeo da priča razne izmišljotine povezane sa mnom. Osim sto je čitao u novinama i u mojoj knjizi on pojma nema zašto, šta i kakav je moj odnos sa Miroslavom, sa kim sam ja sve u životu bila, a najveća nebuloza je to da sam ja bila njegova devojka. Ha! Ha! Ha! Smešno! Sve priče i 99 odsto od svega što on izjavljuje su izmišljotine i odigrale su se samo u njegovoj veoma bujnoj mašti. Kao što sam vam već spomenula nikada više na ove njegove gluposti neću odgovaratu. Dotičan nije zaslužan da ga neko spominje. Oni koji me vole i dobro me poznaju neće u ove gluposti poverovati, a oni koji me ne vole će jedva dočekati pa makar to bilo i laž. Ima ih dosta kao što je ovaj. Bilo je i biće ih. S jednim se trenutno sudim zbog klevete. Ne može čovek da se non-stop pravda, ali mislim da će vam sad biti još jasnije zbog čega nisam bilo sa kim u vezi. Umorna sam od svega", zaključila je Mirjana.

