TARA SIMOV SA 22 GODINE ZAVRŠILA NA LEKOVIMA ZA SMIRENJE I SRCE: Bivša zadrugarka ogolila dušu, tvrdi da zbog Ša nije kupila STAN!

Tara Simov je proslavila prvi rođendan svom psu April, kog je dobila od bivšeg dečka Nenada Aleksića Ša.

Tara je ovom prilikom progovorila o novom poslu, povratku u ''Zadrugu'', ali i o odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

Okej sam, malo sam umorna, naporno radim, jedini posao mi je bio Zadruga, sada mi je čudno. Imam šefa, šeficu, moram da pitam nekog za nešto, ne podnosim autoritet - počela je Simova za Pink.rs, pa objasnila šta je tačno njen posao na splavu:

Prvo i osnovno je marketing, pa onda sve ostalo. Tu sam da vodim priču, pomažem u personalu i slično. Što se tiče muzike, kroz mesec dana očekujte ozbiljan hit. Mogu samo da vam otkrijem da je pesma snimljena - priča Tara.

Osvrnula se na odnos i romansu sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Mene ljudi mrze kad kažem bilo šta lepo što se tiče mog i njegovog odnosa, ali iskreno malo mi je žao što on nije ovde. Samo zbog nje... To kuče je kupljeno kad smo mi bili zaljubljeni, šta je sve usledilo posle toga, njegove odvratne reči koje nemaju opravdanje, moj gubitak novca, diskvalifikacija, realna činjenica je da nisam kupila stan zbog Nenada Aleksića, a ne zbog sebe. Sve te stvari jako bole, ali opet s druge strane mojoj ljudskoj strani je žao. Nema potrebe za bilo kakvu komunikaciju, on je nastavio svoj život, ja sam nastavila svoj i to je to - priča Tara.

- Žao mi je što je sve ovo tako ispalo, žao mi je što se svelo na propao brak, propala karijera, propalo moje ime i prezime, njegovo... Zbog čega? Da bi se posle toga veđali i tukli još dve godine, pravili debile od sebe i da bi nam se ceo svet smejao. Bolje da se ništa od toga nije desilo, nego što se desilo na ovaj način. Koliko god bilo lepo tih mesec dva i to muvanje... Ne mogu da kažem da mi nije bilo lepo i da se nisam zaljubila, ali taj odnos je ispao lošiji nego što bi mogao da bude. Nikada se ne bih vratila u to, milion evra da mi izvade u kešu, ne bih se vratila u to. Nema smisla da iscrpljujem svoje telo, mučim sebe, sa 22 godine sam završila na lekovima za smirenje, sa lekovima za pritisak, sa lekovima za srce. Imam hiljadu i jedan problem, psihički sam rasturena, trokiram, ne mogu da se snađem u normalnom okruženju - kaže Tara.

