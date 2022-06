SVAKOG MUŠKARCA ZOVE TATA! Bolna ispovest Milice Dabović o ocu svog deteta: On ima DIJAGNOZU, srce mi se raspada

Košarkašica Milica Dabović koja sama brine o svom sin, nedavno je izjavila da će uraditi sve što je u njenoj moći da njen naslednik nikada ne sazna ko mu je otac. Naime, otac deteta poznate košarkašice napustio je Milicu pred sam kraj trudnoće, i kako je pričala ranije predstavljao se lažno.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: ‘Tata, tata’. Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije - izjavila je ranije košarkašica.

Milica Dabović je ranije otvoreno govorila o ocu svog deteta.

- Iza sebe ima brak u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, Stefan i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole - poručila je Milica.

Ranije se pisalo da je sina dobila sa čovekom po imenu Vuk, pa je kasnije pojasnila da je to drugo ime iste osobe. Njegov pravi identitet vodi se pod imenom Lj.H. i poznato je da je sa Novog Beograda. Milicu je u više navrata opljačkao i iskoristio iako se predstavljao kao "milioner iz Beča".

- To je čovek koji je ukrao detetu kolica kada nas je ostavio ispred zgrade. Tada nas je poslednji put pokrao. Bolje da Stefan nema takvog oca. Desilo se mnogo loših stvari s njim. Saznala sam mnogo toga - ispričala je ranije Milica.

