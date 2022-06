GRUJIĆEVA IMA TRAUME IZ DETINJSTVA, A VIDIĆ JE ZAO I PODMUKAO! Jelena Golubović osula paljbu po ESTRADI, a Lunu je TEK PONIZILA

Jelena Golubović ima puno poslovnih obaveza i često je odsutna, a već neko vreme je nema u medijima jer je odlučila da se posveti novom zanimanju. Završila je obuku za medijaciju, a trenutno izučava i psihoanalizu, pa se može reći da se vratila u studentske dane.

Ipak, pristala je da priča za Kurir zbog naše dugogodišnje saradnje, a razgovor smo spontano počeli o svadbi Katarine Grujić, s kojom je ona imala sukob u rijalitiju "Farma", i to joj do danas nije zaboravila.

- Katarina Grujić je jedina pevaljka zbog koje nikada nisam htela da izađem iz sobe kad je dolazila da peva u "Zadrugu". Ni da se pozdravim. Ostale su pevačice, a ona je pevaljka. Ipak, ja sam toliko popularna da žurke bez mene nikad nisu bile žurke, tako da bolje da i nije dolazila tamo da peva.

Poznato je da ste vas dve na ratnoj nozi još od takmičenja u rijalitiju "Farma". Nisi joj prešla preko uvreda i sukoba koje ste imale?

- Katarina je u rijalitiju i sama pričala da je do pete-šeste godine živela u jednom beogradskom naselju gde je najjeftiniji kvadrat. Ja tamo nikad ne bih mogla da živim, ali ona je bila jako siromašna kao dete i onda je njen otac počeo da se bavi nekim biznisom pa su se preselili. Ona je bila tako zla i zavidna da je moje firmirane stvari u "Farmi" bacala u kanalizaciju i septičku jamu. Stavljala mi je sa svojom ekipom živo jaje u krevet. Posle sam morala sve ručno da perem, sve mi je uništila. Iz toga mogu da zaključim da su se njena majka i otac iživljavali nad njom kad je bila mala i da je dobijala strašne batine. To zlo u njoj potiče iz teškog detinjstva koje je imala, sve sam to naučila iz psihoanalize.

Kako komentarišeš njeno ponašanje na svadbi i to što je angažovala obezbeđenje da ukloni novinare?

- Ako pozoveš novinare na svadbu i ne pojaviš se da ispoziraš i na njih pošalješ obezbeđenje, to je nepoštovanje. Vi čekate na vrućini, a da vam ona ne da ni vodu ni posluženje, parče svadbene torte, to je dno. Ona vas je tako ponizila, vas sedmu silu, koji ste je stvorili. Ona nema ni obrazovanje ni kvalitet kao osoba. Koji hit ona ima? Zna se ko su pevačice - Ceca, Jelena Karleuša, Lepa Brena. Ona je pevaljka u pokušaju.

Šta misliš o njenom suprugu fudbaleru? Priča se da je ostao dužan 300 evra za iznajmljivanje vile, a u medijima se spekuliše da je svadbeno veselje koštalo čak 400.000 evra.

- Ta njihova svadba nije koštala 400.000 evra. Kakva je to svadba da to košta toliko? Je l' to bila zlatna svadba? Nije se udavala Šeron Stoun ili Naomi Kembel u Srbiji pa da toliko košta ta svadba. Ako je tačna ta priča da je Gobelja ostao dužan za iznajmljivanje vile 300 evra, to pokazuje kako je on mizeran čovek. Ja za njega nisam čula do te svadbe. On će nestati kad završi s fudbalom, a nestaće i Katarina sad kad je više niko ne bude zvao za intervjue. Ona je sad našla muža da joj bude sponzor, ali mene ne zanima ko nju finansira.

A da li si čula za njenu kumu, pevačicu Andreanu Čekić?

- Ne. Ta njihova kuma Andreana Čekić je bila tako jeftino obučena na toj svadbi, ništa glamurozno. Ona je trebalo da blista na toj svadbi, koja je bila sve samo ne glamurozna.

Saša Vidić je optužio Viki Miljković da smrdi na podvarak i da je morao da baci haljinu zbog toga. Kako ti gledaš na ovaj sukob?

- To je toliko jadno od strane Saše Vidića. Samo zloban um i podmukao čovek može tako nešto da izjavi. Da stvarno smrdi, Viki Miljković ne bi sedela u žiriju "Zvezda Granda" i ne bi bila Cecina kuma. Ceca se ne bi s njom družila da smrdi, jer se vidi da Ceca vodi računa o higijeni. Ako je Vidić osetio da Viki smrdi na podvarak i da je aljkava, ja ne znam zašto joj je onda dao svoju haljinu da obuče i zašto se uopšte družio s njom? Njemu ako je npr. došao muškarac i da je osetio da smrdi, da li bi legao s njim u krevet ako žele da imaju seks? Onda bi verovatno i njega odbio jer smrdi, kao što je trebalo da uradi i sa Viki.

Luna i Marko su nedavno kupili plac i kuću za 10.000 evra, dok si ti za svoje imanje dala čak 300.000 evra. Da li to znači da ti više zarađuješ od njih?

- Ja sam najveća zvezda rijalitija. Najplaćenija sam i najtraženija zvezda rijalitija već devet godina. I višestruka pobednica, za razliku od Lune i Marka. Osim toga, od svih rijaliti učesnika samo ja imam magistraturu, medijatorka sam i učim psihoanalizu. Ne bih sebe upoređivala s drugim rijaliti učesnicima i cenom njihovih imanja.

Da li gledaš "Zadrugu"? Ko ti je favorit i šta misliš ko će pobediti?

- Ne pratim rijalitije. Još se nije pojavila druga Jelena Golubović, ja nemam konkurenciju, i to je najbitnije.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

