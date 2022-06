ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Zimba uhvaćen u krađi u tržnom centru, Zuba plaća mlade momke za seks!

Drage moje abronoše, i ove nedelje donosim vam sočne tračeve iz života naših javnih ličnosti.

Prvo ću vam ispričati spektakl o blamu jedne starlete. Medvedica važi za jednu od najatraktivnijih cica i na svom Instagramu stalno potencira kako vodi luksuzan život i kako voli i nosi samo skupe stvari, ali to je sve samo maska. Kada su počeli da je povezuju sa elitnom prostitucijom, Medvedica je svim medijima ispričala kako trenutno uživa u lagodnom životu jer joj je to sve priuštio njen dečko. Ona je rekla da joj on kupuje besne automobile, zlato, ali i plaća sve njene neskromne hirove. Međutim, to je jedna velika laž! Nesrećna Medvedica sama sebi plaća rentakar za brzu mašinu kojom se hvali, bukete cveća takođe sama sebi šalje, a neretko i iznajmi markiranu garderobu kako bi se slikala za Instagram. Jadna Medvedica ne poseduje ništa čime se hvali osim svojih vidljivih silikona, tako da, drage moje devojčice, ne ugledajte se na lažni Instagram život Medvedice.

Prošle nedelje je jedan popularan pevač Zimba uhvaćen u krađi. On je imao tezgu za vikend u inostranstvu, na kojoj je uzeo paprenu sumu novca. Zimba je jedan od plaćenijih pevača na našoj muzičkoj sceni, a na Instagramu su viralni snimci na kojima ga publika obasipa bakšišom, ali niko ne zna njegovu veliku tajnu. On ima problem što je kleptoman. Bez obzira na bogatstvo koje poseduje, Zimba nakon svake tezge u inostranstvu praktikuje da ukrade nešto iz tržnog centra u tom gradu. Tako je ovoga puta otišao prodavnicu jednog svetski poznatog brenda i ukrao majicu od nekoliko stotina evra. Kad je izlazio iz butika, shvatio je da nije skinuo zujalicu. Alarm je počeo da pišti, a obezbeđenje mu je odmah pritrčalo. Zimba je oštro negirao krađu i radnicima obezbeđenja pokazivao da kod sebe ima mnogo novca. On se pravdao time da mu je majica slučajno ostala u torbi kad ju je probao u kabini. Radnici su mu brzo poverovali jer je i u toj državi popularan i redovno nastupa.

Treći ovonedeljni trač ostaviće vas bez teksta.

Zuba, jedna od najpopularnijih pevačica naše javne scene, redovno noću šalje vozača po razne mlađe muškarce koji dolaze u njen dom kako bi joj pravili društvo. Ona više nije u cvetu mladosti, ali izgleda više nego atraktivno za svoje godine, pa nije čudno što mlađi muškarci vole da provedu noć u njenom domu. Zuba veoma pazi da neko ne sazna za njene noćne akcije, pa uvek šalje vozača od poverenja po svog gosta, kojem je obezbeđen i prevoz kući.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

