BOKSER MARKO NIKOLIĆ PROGOVORIO O DARKU LAZIĆU: Otkrio u kakvim je odnosima sa pevačem nakon AFERE KOKAIN! (VIDEO)

Bokser Marko Nikolić, nakon čijeg rođendana je uhapšen Darko Lazić, koji je bio pozitivan na kokain, pojavio se na svadbi Đanijevog sina, a tom prilikom je progovorio o ovom događaju.

Marko je otkio u kakvom je odnosu sa Lazuićem posle svega:

"Sve je spremno, mi se družimo i privatno. Đani je domaćin. Pisalo se i kakav sam ja domaćin. Nije meni smetalo ništa, Lazić je i dalje moj drug i biće. Čuli smo se on i ja, rešio sam da ne pijem i ne jedem ništa. Možda je Darku neko sipao, ne razumem se toliko u to. Ja sam sportista, ja se ne ljutim, nisam zamerio Darku. Bilo mi je samo krivo zbog ostalih ljudi koji su bili za stolom, dovedeni su u neprijatnu situaciju. Nikome nije bilo prijatno, ali svima je to bilo smešno. Bilo pa prošlo, nadam se da se neće ponoviti više nikada.

Marko je otkrio šta bi poželeo mladencima.

"Mladencima bih poželeo puno dece, međusobne ljubavi i poverenje", zaključio je on.

