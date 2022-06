JADRANKA BARJAKTAROVIĆ MENJA UMETNIČKO IME: Pevačica ima hit NADIMAK, evo kako će se od sada predstavljati u JAVNOSTI!

Jadranka Barjaktarović doživela je popularnost, ali samo u svojoj domovini, zahvaljujući tome što je pevala pesme protiv Srbije i tako širila mržnju.

foto: Instagram screenshot

Zbog toga je očigledno postala heroina među onima koji dele njeno mišljenje, pa joj zato tepaju "Lijepa". To je novi nadimak koji je pevačica dobila od svojih obožavalaca, a izgleda da će to ostati i deo umetničkog imena, s obzirom na to da se našao na plakatu za najavu njenog koncerta.

foto: Instagram

U pitanju je nastup koji je održan u Luksemburgu, naravno, povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore. Jer poznato je da Jadranka, odnosno Lijepa, u poslednje vreme samo na takvim skupovima peva.

Pre toga, ona je pevala i u Podgorici, gde se isto proslavljala nezavisnost, gde je ulaznica koštala 5 evra.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Podsetimo, Barjaktarovićevoj je zabranjen ulazak u Srbiju nakon što je pre dve godine na mitingu DPS-a protiv srpskog naroda u Crnoj Gori pevala stihove "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije". Nakon toga je vraćena i sa granice Bosne i Hercegovine zbog nacionalnih ispada koje je imala.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs

Bonus video:

00:16 Jadranka ne može da putuje pa uživa kod kuće