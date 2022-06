KIJI POZLILO, SRUŠILA SE NASRED GARAŽE! Pevačicu komšija zatekao kako NEPOMIČNO LEŽI na podu, a evo šta se desilo i kako se OSEĆA!

Pevačica Kija Kockar zabrinula je pratioce na Tviteru novim statusom, koji se ticao njenog narušenog zdravstvenog stanja, a onda se oglasila i objasnila je o čemu se radi.

- Život mi je prošao pred očima. Ovako neću dugo, smesta da se menja. Mislila sam, majke mi, da ću umreti - požalila se Kija, a na insistiranje pratilaca da pojasni šta joj se zapravo desilo, napisala je:

- Cela desna strana torzoa ogroman bol sa trncima u desnoj ruci i samo sam pala na pod pored auta u garaži, hvala Bogu neki decko naišao. Imam veliki pritisak i veći puls, sad sam izmerila. Još me boli, ali kad ležim lakše mi je. Ali dok sam ležala rekoh to je to, kolika bol i nemoć! Na vezi sam sa doktorom, pa pratim sad… I opet meni u glavi šta još treba da uradim. Katastrofa koliko sam preuzela stvari na sebe da sam zaboravila na sebe.

Tim povodom oglasila se Kija za Pink.rs.

- Dobro sam sada, hvala na pitanju. Jako mi je bilo loše, pozlilo mi je. Imala sam mnogo obaveza, sebi sam natovarila sve i svašta, a zanemarila sam sebe i svoje zdravlje. Na vezi sam sa doktorom, vodim računa o ishrani, pazim na pritisak i odmaram. Ležaću, odmoriću nekoliko dana, biće sve okej. Čeka me uskoro turneja sa Lukasom - rekla je Kija.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

