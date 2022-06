BEZOBRAZNA JE I POKVARENA, TO RADE S*RONJE! Milica Pavlović ogorčena na Anu Nikolić, javno joj se obratila i poručila joj OVO!

Pevačica Milica Pavlović nije se oglašavala nakon skandala koji je nastao kada se pojavio demo snimak njenog hita "Provereno" u izvedbi njene koleginice Ane Nikolić.

Naime, Ana je na jednom nastupu na beogradskom splavu otpevala pesmu svoje koleginice „Provereno“, ali u izmenjenoj verziji. Milica je sada progovorila o čitavoj situaciji i istakla da je ogorčena zbog Aninog poteza.

"Opuštena sam večeras. Iskreno, ja ovo ne zaslužujem što se trenutno dešava. Na tom albumu sam radila dve godine, ima 12 pesama. U poslu sam 24 sata. Kada je pesma "Proveremo" već postala hit, u tom momentu mi stižu poruke, snimc emisija gde je izašla demo pesma, koju peva Ana Nikolić. Prvo sam mislila da Ana Nikolić nema veze sa celom ovom pričom. Ana otpevala demo verziju, ali žena nije uzela pesmu. Navikla sam da primam niske udarce. Ni sad sebe ne sažaljevam, to rade s*ronje, ne lavovi i borbeni ljudi. Ovo nije u redu, nije lepo", počela je Milica i dodala:

"Ipak, to ima veze sa Anom jer žena tu demo verziju kači na mrežama, najavljuje nastupe sa tom pesmom, kreće nastup sa tom pesmom... Dejan Kostić i Braja su mi prodali tu pesmu, imam ugovor, pesma je moja, zavedena je pesma kao moja. Ne bi bio problem da peva u originalu, kakva je i hit, kakvu sam je ja napravila hitom, zajedno sa autorima. Sad se setila da je ona pevala i sada je promoviše kao svoju, zbunjuje publiku. Ani bih rekla u ovom momentu: Sram je bilo svog imena, karijere. Ja sam kao devojčica i do pre dve nedelje volela i poštovala lik Ane Nikolić, volela njene pesme. Kao klinka zamišljala sam sebe da jednog dana budem pevačica, tako vrcava, lepa. Od nje je otišao demo snimak. Po tviteru sam videla da izgovara: "Da krenemo sa mojom novom pesmom, kojoj fali druga strofa da je napišem". To je toliko bezobrazno i pokvareno. Očekivala sam da će me pozvati, onako kolegijalno... Ja bih otišla i kupila bih joj neku drugu pesmu, rekla bih joj: "Ana, izvini, ako možeš oprosti mi, nije u redu". Ono što takođe želim da podvučem - apsolutno veliko sram vas bilo, svim mojim kolegama koji ćute. Svi znaju koliko je teško doći do pesme, odvojiti novac, zaraditi pošteno novac. Ne treba mene niko da brani, ali ovo je sramota za muzičku industriju. Ovo se nije desilo. Prva koja mi se javila je Jelena Karleuša, koja je rekla da za 30 godina njene karijere nije imala ovakav slučaj", objasnila je Milica u emisiji "Amidži šou".

Voditelj Ognjen Amidžić pustio je Milici snimak kako Ana peva svoju verziju njene pesme, a onda se pevačica obratila Nikolićevoj:

"Ana, ovo je dno dna što radiš, sram te bilo. Neću da dajem toliko značaja Ani Nikolić, dala sam joj dovoljnu reklamu. Nadam se da je podigla cenu nastupa".

Na pitanje da li se čula sa Anom, odgovorila je:

"Naravno da mi se nije javila. Ali hvala publici što je pesma "Provereno" toliki hit, to je moja pesma i to je to".

Ona se dotakla i smrti bake Rade za koju je bila izuzetno vezana.

"Neke stvari ne možeš da promeniš. Život te rešeta, trudiš se da prihvatiš i da bol ostaviš iza sebe. Svesna sam godina njenih, to je za nekog baka, za mene je majka. Sve uspomene sam stvorila sa njima. Ljudi misle da me vređaju kada mi kažu: "Seljanka, šta ona zna, i priča samo o babi i dedi". Ja sam toliko ponosna što sam odrasla sa njima. I da mogu da biram, izabrala bih takvo detinjstvo. Nije mi lako, ali moram dalje. Poslednje dve nedelje provodila sam u bolnici sa njom, u isto vreme sam sakupljala i snage da radim. Pripremala sam sebe na neke stvari, a s druge strane vučem ljude za rukav da mi pomognu. Poslednji put sam je videla veče pre nego što je preminula.

