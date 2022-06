VIĐALI SMO SE U 4 ZIDA, KRILI SMO SE KAO DA SAM SA SERIJSKIM UBICOM! Milica iznela INTIMU sa Saveljićem, otkrila razlog RASKIDA

Pevačica Milica Pavlović dugo je krila vezu sa vaterpolistom Nikolasom Saveljićem, sa kojim je nedavno i raskinula.

Ona je sada prvi put potvrdila ljubav sa sportistom i otkrila detalje njihove romanse i ispričala šta je razlog njihovog raskida.

"Neke promene su mi se desile, opet sam ona stara Milica. Ako se ovaj snimak bude poslao i Nikolasu, mislim da će čoveku telefon da ispadne iz ruku. Uvek sam se trudila i trudim se i dan danas da fokus stavljam na svoj rad, na pesme, da ako me ljudi vole, to bude zbog moje muzike. Ne zbog toga s kim sam, šta sam, da li je taj neko aktuelan, da li nije, da li zbog lepih slika sa njim na Instagramu i ostalo... I neću ovog puta da izbegnem. Gledam u pod, ali podići ću glavu. Da, ja jesam bila sa Nikolasom u vezi i ne znam što sam to toliko krila kao da sam se zabavljala sa oženjenim čovekom koji ima dvadesetoro dece ili sa serijskim ubicom pa sam ja to sakrila. I neću da slažem. On je slobodan dečko. Mi nismo više u vezi. Imali smo lepu ljubavnu priču, bili smo godinu i po dana zajedno. On dečko živi na drugom kontinetnu, u Americi je, bavi se vaterpolom, završio je koledž... Bilo je prepreka, muke, vremenska razlika, pa bila je korona, ne možeš da putuješ... Pa kad dođe kao viđamo se u Crnoj Gori. Šta sam ja dečku radila, to je strašno bilo. Mi smo se svuda viđali i na kraju kada je došao u Beograd, Paparaco lov nas je uhvatio. I neću da kažem da to nije istina. Krili smo se, kao ajmo u stan, sve u četiri zida, kao šetamo Kalemegdanom, ja stavljam kapuljaču... Jadan dečko sa mnom, ali ja sam teška osoba, pola nek mi se prašta", rekla je Milica u emisiji "Amidži šou".

Pavlovićeva je prizanla da ima samo reči hvale za bivšeg partnera, kao i to da su ostali u sjanim odnosima.

"Jeste mlađi od mene 8 godina. Nikolas je dobar dečko, vaspitan. Upoznala sam njegovu mamu i sestru, vidi se po majci da je to vaspitanje narodski sa manirama, sa porodičnim vrednostima, sve što ja volim. Ja sam u jednu ruku sakrivala jer smo se prvo upoznavali. Nekako vidimo svi primere kada neko od javnih ličnosti eksponira vezu, uporpasti se sve. On je imao puno obaveza, da sam ga predstavila kao svog dečka, ne znam kako bi se on tada nosio sa tim. Viđali smo se često jer je on dolazio na ovu stranu zbog mera. Pa su ih puštali da češće dolaze", objasnila je pevačica kroz osmeh i dodala:

"Mi nismo raskinuli zato što je on mene ili ja njega malo volela u tom momentu, već zato što je čovek na drugom kontinentu i u tom momentu nije bilo moguće da nastavimo. Kada mi se desila ova životna situacija vezana za baku mi smo se i čuli. Kao što mi se javila i njegova majka i sestra. Mi smo u dobrim odnosima. Pozdrav za njega. On verovatno ne veruje i misli da sanja ako gleda ovu emisiju".

