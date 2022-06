BEKVALČEVA ĆE ZA 2 MESECA ZARADITI 300.000 €! Evo kako pevačica zgrće OGROMNU lovu, biznis joj cveta SAMO TAKO!

Pevačica Nataša Bekvalac do 1. septembra ima 30 zakazanih nastupa, od kojih će zaraditi čak 300.000 evra! Nata je tezge zakazala širom Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Severne Makedonije, a na jesen pakuje kofere i kreće na veliku američku turneju.

- Nataša celo leto provodi radno. Vlasnici klubova se otimaju da peva baš u njihovim lokalima, jer znaju da će im se isplatiti. Nije im problem da joj za veče iskeširaju 10.000 evra jer Nata uvek napravi odličnu atmosferu. Peva svoje najveće hitove, sve vreme đuska i ima dobar kontakt sa publikom. Ima svoj bend, prateće vokale i baš se vidi da dosta novca ulaže u nastupe - priča naš dobro obavešteni izvor i dodaje da je Bekvalčeva "rasprodata" u čitavom regionu:

foto: Kurir televizija

- U junu ima nekoliko svirki u Severnoj Makedoniji i Srbiji. I Crnogorci je obožavaju, pa je u avgustu na primorju zakazala najviše tezgi po klubovima u Budvi, Herceg Novom, Sutomoru i u Baru. Na Natinim nastupima su mahom žene koje se pronalaze u njenim pesmama, ali ima i dosta muškaraca koji dođu da bi uživo videli atraktivnu pevačicu.

Pevačica će 20 dana pauzirati sa nastupima, od 26. juna do 14. jula, jer će tada biti s decom na odmoru. - Imala je ponude da peva i u tom periodu, ali odlučila je da se dobro odmori i napuni baterije za ostatak letnje turneje. Želi da vreme provede sa ćerkama Hanom i Katjom i odvede ih na more. Još nije odlučila gde će otputovati, znam sigurno da to neće biti neka daleka destinacija - priča izvor.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:45 NATAŠA BEKVALAC PRIZNALA ČEGA SE SVI STIDE! Pevačica otvorila dušu, ništa nije krila: SVI ZANEMELI zbog onog što je rekla