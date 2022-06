RAZVALIO ESTRADU! DANAS NEMA ZVEZDA KAKVE SU BRENA I CECA Karamela oštro o današnjem šou-biznisu KRITIKOVAO SAŠU POPOVIĆA (VIDEO)

Dobra zabava, još bolje raspoloženje i mnogo smeha, sinonimi su za mog današnjeg gosta koji je svojom jedinstvenom pojavom obeležio 90-te godine srpskog šou biznisa. Pamtimo ga po neprevaziđenim imitacijama pevačica i poznatih ličnosti sa domaće javne scene, kao vrhunskog imitatora i nekoga koga su kolege, ali i publika obožavali.

Već izvesno vreme ne viđamo ga tako često u javnosti, a da li uskoro planira da se vrati svom poslu po kojem je postao prepoznatljiv i voljen, voditelju Kurir televizije Milošu Anđelkoviću u emisiji Puls Srbije rekao je Goran Stojićević Karamela.

- Radim jednu emisiju koja je humanitarnog karakterka, pa spremam i nou emisiju sa jednom voditeljkom i glumicom, koja je i režiserka. Radio sam Preljubnike, Tragove istine, Balkanske prevare... - rekao je Karamela.

Karamelu pamtimo kao vrhunskog imitatora i zabavljača. A evo i zašto je prestao da imitira pevačice i to prikazuje publici.

- U jednom trenutku je nastao neki vakum, nastalo je nepoštovanje svih tih imitacija. Radio sam i koncerte. Nastao je vakum gde je Saša Popović napravio Grand kabare i onda su tu počeli da imitiraju bez perika, bez muzike i to je meni bilo besmisleno. Da ne shvati pogrešno Saša to. Ja sam ulagao u to. Meni su tekstove pisali Bora Čorba, Srđan Mobi Dik. Ozbiljno sam zarađivao - istakao je Goran Karamela.

Karamela je istakao i da estradna veličina kakvu imaju Ceca i Brena retko da mogu da se ponove.

- Taknut sam od Boga da radim te imitacije, jer se 35 godina niko nije bavio imitacijom. Ne vidim pevačicu ili pevača ko može da zameni tu veličinu zvezde kao što su Ceca ili Brena. Stvarno ne vidim.

