NIJE MI SE DESILO DA MI NEKO OD KOLEGINICA UKRADE PESMU, MOJE SU DOSTA TEŠKE! Snežana Đurišić progovorila o sukobu Milice i Ane

Milica Pavlović i Ana Nikolić ovih dana su u jeku skandala koji je nastao kada se pojavio demo snimak Miličinog hita "Provereno" u izvođenju njene starije koleginice.

foto: ATA images, Printskrin Pink

Snežana Đurišić prokomentarisala je ovu situaciju, pa je otkrila i da se njoj u karijeri nije desila neprijatnost da joj neko preotme pesmu, kao što je slučaj između Ane i Milice, i da za to ima i objašnjenje.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Nije mi se to desilo jer su moje pesme dosta teške. Možda je to razlog. Ali, i ako se to desi, nije kome je rečeno, nego kome je suđeno. Ne treba biti ljut oko tih stvari. Recimo, volela bih da sam otpevala pesmu Radmile Misić "Lažeš me, ljubavi moja", koju sam kasnije i presnimila. Ima divnih, prelepih pesama koje volim i pevam, ali nisam razočarana što ih nisam ja snimila - priča pevačica.

Podsetimo, Ana je na jednom nastupu na beogradskom splavu otpevala Milicinu pesmu „Provereno“, ali u izmenjenoj verziji.

Pavlovićeva je konačno odlučila da prekine medijsku tišinu, pa se dotakla ove stituacije i uputila Ani Nikolić navodno žestoku poruku u emisiji "Amidži šou".

- Sram je bilo! Sram je bilo svog imena, svoje karijere! - rekla je Pavlovićeva u emisiji.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

02:20 ŽELIM DA SNIMIM ALBUM SA ANOM NIKOLIĆ! Rasta progovorio o odnosu sa bivšom suprugom, a potom otkrio da ĆERKICI GRADE KUĆU