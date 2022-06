POSTALA SI TOLIKO DOBRA DA SI SVIMA TRN U OKU! Estrada ovako reaguje na sukob Milice i Ane, neki reč nisu smeli da KAŽU!

Pevačica Milica Pavlović pre nekoliko meseci objavila je pesmu koja je ubrzo postala hit da bi se ispostavilo da postoji i demo verzija numere koju je otpevala Ana Nikolić.

Kako sada postoje dve verzije pesme i kako se do sada to nije desilo, mnogi su zbunjeni i to komentarišu, dok javne ličnosti uglavnom nemaju komentar.

Aca Lukas javno je podržao Aninu verziju pesme, dok je Jelena Karleuša podržala Milicu, nakon čega su se njih dvoje sukobili na Instagramu.

Poznati su se sada oglasili povodom situcije u kojoj su se našle Milica i Ana.

- Ako je Milica platila pesmu to je njena pesma i nije u redu što je objavljen demo snimak. Mogo puta mi se desilo da mi se dopadne pesme i neko drugi je otpeva i snimi, ali nikada nisam objavila demo verziju. - rekla je Goca Božinovska.

- Nemam komentar, znate da ja takve stvari ne komenatrišem - rekla je Aleksandra Prijović, a na pitanje da li joj se dogodilo nešto slično odgovorila je je: "Ne, meni je samo pesma procurila".

- Boli me k*** za Milicu, Anu, Jelenu ili Acu... To je sve pravno regulisano, autor polaže sva prava na delo, ukoliko je to regulisano na papiru, autor može da se pozove na to. Meni nikada ništa nije procurilo jer imam saradnike u koje imam beskrajno poverenje, oni su moralni, a ne nemoralni ljudi - rekao je Đorđe David i dodao:

- Da neko objavi moj demo snimak bez mog znanja ili da ja to uradim bez znanja producenta u bendu mislim da bi on mene zaklao ili ja njega. To je ozbiljno krivično delo, što se tiče autorskih prava.

- Ne zanima me to stvarno, nemam komentar - rekao je Uroš Živković.

- Nataša nema komentar - rekao je PR Nataše Bekvalac.

- To je između dve žene, ne treba muškarci da se mešaju (smeh) - rekla je Slađa, Đanijeva supruga i dodala da voli i Anu, i Milicu.

Pevačica Barbara Bobak ogasila se na Instagramu.

- Apsolutna podrška za ovog radnika, ribetinu, gospođetinu, pčelicu koja od prvog dana daje 700 posto sebe. Starije kolege bi trebalo da podržavaju i bodre mlađe umesto da se sa njima nadmeću i takmiče i udaraju na ovako niske načine. Sujeta je čudo - počela je izlaganje bivša devojka folkera Darka Lazića.

- Ta pesma je tvoja. Ti si je stvorila i ti si je napravila hitom. Ti si je, naravno, bolje otpevala (bez nacrtanih ukrasa khm khm) i ne dozvoli da ti to iko oduzme. I ne daj se. Ovo samo znači da si toliko dobra u svom poslu da si postala svima trn u oku. Nastavi da kidaš jer zaslužuješ sve lepo što ti se dešava.

Inače, Milica se u emisiji ''Amidži šou'' direktno obratila Ani, a komentar Nikolićeve nije izostao.

- Ono što imam da joj kažem u ovom momentu: Sram je bilo! Sram je bilo svog imena, sram je bilo svoje karijere! Pre nedelju dana sam poštovala lik i delo Ane Nikolić, volela njene pesme, kao klinka sam gledala u Anu Nikolić i zamišljala sebe da budem zvezda. Prvo što je od nje otišao demo snimak, drugo objavljen je na Jutjub kanalu kao i zvanična pesma Ane Nikolić.

- Počinje nastup ''Da krenemo sa mojom novom pesmom, fali mi druga strofa da je napišem'', to je toliko bezobrazno i pokvareno. Očekivala sam da će ona mene okrenuti, onako kolegijalno, ja nju ne poznajem. Da mi se desilo da mi procuri demo pesma, ja bih se izvinjavala, ja bih otišla i kupila joj drugu pesmu rekla bih ''Evo ti pesma, desilo se, nije u redu''. Apsolutno veliko ''Sram vas bilo svim mojim kolegama koji ćute'', jer svi znaju koliko je teško danas doći do pesme, dovojiti novac, zaraditi. Ne treba mene niko da brani, ali ovo je sramota za muzičku industriju, ovo se nije desilo nikad - rekla je Milica, između ostalog, a nakon toga se oglasila i Nikolićeva.

- Ne želim zaista da učestvujem u nečemu što sa mnom ima veze 1 posto, zapravo ja sam ovim imam 0 posto veze. Za rasplet priče zovite Dostojevskog. Kada su tri dana pre zvaničnog izlaska mog albuma izašli demoi pesama, niko se toliko nije time bavio. Kako to snimci napuštaju studio, treba pitati muzičkog producenta. A u seoske priče se ne mešam, nemam opremu da se valjam u tom blatu. Ja nemam veze sa tim - poručila je Ana.

