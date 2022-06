BIVŠA ZADRUGARKA ŽESTOKO UDARILA NA CARA I OSMAKČIĆA: Jednom treba sve kosti izlomiti, drugi je KOLJAČ iz Crikvenice

Ljuba Pantović je od početka najgledanijeg rijalitija upućena u sva dešavanja u beloj kući, pa je bez dlake na jeziku razotkrla sve rijaliti učesnike.

O VIki i Marku

- Viki nije normalna, Marka treba ojaditi od batina i sve mu kosti izlomiti. Ne vidim svrhu postojanja takve dve osobe u rijalitiju. On je agresivan zbog nezadovoljstva sobom, ne zbog drugih. On napada ljude bez razloga, a to je čista frustracija - govori Ljuba.

Dalila i Car

- Red psihijatrije, red ponižavanja, Dalila prevaspitaću te kada izađeš napolje. Car je sramota za Hrvatsku, Hrvati su divni on je smeće, kako ga ja zovem "Koljač iz Crkvenice", jer on samo preti kako će tamo nekog zaklati - komentarisala je Pantovićeva.

Intiman odnos Mime i Gruje u tuš kabini

- Da li je ašov mali ili je rupa velika? (smeh), ovo je pravi dokaz čuvenog stiha "Od ljubavi do mržnje ima tako malo" (smeh). Oni su nevidljivi kao ovaj se*s, ne znam ni da li su bili u rijalitiju koliko su neprimetni - istakla je bivša rijaliti učesnica.

Karić neveran misici

- Karić ne znam ni šta traži tamo, to mu je prvi hajlajt u Zadruzi. Ništa nemam protiv njega ali mislim da nema tamo šta da traži. Ako je bio sa Marijanom, šta ima to veze Marijana je zgodna i lepa devojka, ja je volim i podržavam - završava Ljuba.

