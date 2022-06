ON JE MOJ ŠEF! Tina Ivanović je već 26 godina sa Zvezdanom, a ono što je uradio za nju bi RETKO KOJI MUŠKARAC DANAS UČINIO

foto: Kurir televizija

Pevačica je nedavno snimila pesmu "Šefe, šefe" čiji je glavni akter u spotu upravo njen suprug Zvezdan, a kako Tina kaže, to je bila njega ideja i želja.

- To je bila moja ideja jer je on kupio pesmu i rekao da moram da je snimim. Ja sam mu onda rekla da mora da glumi u spotu, da ne kažu ljudi da pevam nekome drugome, ja pevam svom suprugu. On je moj šef, ja sam njegova šefica - rekla je Tina, a potom i dodala da se Zvezdan odlično snašao na setu.

- Iznenadio je čitavu ekipu jer se postavio kao pravi glumac i maneken. Nije želeo da se snima i slika jer smatra a nije fotogeničan, a ispao je odlično. Nas dvoje smo dugo zajedno i sve sami realizujemo i obezbeđujemo - rekla je Tina.

Za supruga kaže da je veliki džentlmen i gospodin, a potom otkrila kako je Zvezdan iznenadio jednom prilikom.

On je jedan gospodin i džentlmen pre svega, zna da me iznenadi. Mnogo puta sam se iznenadila. Ja uvek kažem da mene sitnice osvajaju, a neke stvari koje je on uradio su me oduševile. Pošto je on mnogo vredan čovek, voli da kosi travu, napravio je jednom srce od trave i slovo T. Pozvao me je samo da izađem na terasu, onda sam imala i šta da vidim. Preko cele poljane srce i slovo T - ispričala je pevačica.

