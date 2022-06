ŽESTOKA TUČA! LETELE SU FLAŠE I ČAŠE: Tea Tairović jedva izvukla živu glavu na nastupu, sačuvao je ovaj muškarac!

Pevačica Tea Tairović odlučila je da progovori o neprijatnostima koje često doživljava na nastupima.

Naime, pevačica je u javnosti poznata kao kraljica bakišiša, a sada otkriva da se na jednom nastupu dogodila tuča i da je morala da beži sa slavlja.

- Nastupala sam u jednom gradu i u toku je bila žestoka tuča. Letele su čase, flaše, sve što je moglo u tom trenutku. Krenula sam da bežim, sakrila sam se iza gitariste i nastavila da pevam. Imala sam sreću što me je gitarista sačuvao. Moram u takvim situacijama da nastavim da pevam kao da se ništa nije desilo. Samo na taj način može potresna situacija da se smiri - priča Tea i dodaje:

- Bilo je momenata kada sam prekidala nastupe. Prošlog leta je dolazilo do infuzija, ali ovog puta sam se naoružala vitaminima. Imam tu sreću da me ljudi traže širom sveta, tempo mi je žestok. Bilo je dosta novogodišnjih koncerata, a uglavnom sam za svaku Novu godinu bolesna. Novogodišnji koncerti ne mogu da se otkazuju i morala sam da pevam. Pravo iz kreveta, pravo na nastup i to pod temperaturom - zaključuje pevačica.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

