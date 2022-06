NE VOLIM NEPRAVDU, ESTRADA JE PUNA SUJETE I LJUBOMORE! Teodora o SUKOBU Milice Pavlović i Ane Nikolić, evo šta je poručila

Skandal oko pesme Milice Pavlović koju je njena koleginica Ana Nikolić pevala kao svoju ne jenjava.

Naime, Milica je rešila da tuži koleginicu zbog toga što je njenu pesmu pevala na nastupima sa izmenjenim tekstom i najavljivala je kao svoju, kao i zbog toga što misli da je Ana umešana u to što je procurila demo-verzija numere.

foto: Printscreen/Instagram

Sada je ovaj slučaj prokomentarisala i njihova kolegica Teodora Džehverović.

- Sto se tiče Ane Nikolić i Milice Pavlović... Znate kako, ja najviše u životu ne volim nepravdu. Ne podržavam nešto što nije korektno. Ostalo zaista nije potrebno da se kaže. Ne znam kako bih reagovala da mi se desi to što se desilo Milici, da osetim to na sopstvenoj koži... Sujeta i ljubomora je veoma prisutna, na estradi je ima mnogo, ja se recimo borim sa tim, i to vrlo hrabro - rekla je ona.

foto: Printscreen TikTok

