VENČALI SE MIRKA VASILJEVIĆ I VUJADIN SAVIČ?! Fudbaler podelio fotografiju koja sve DOKAZUJE, svi komentarišu njeno PREZIME!

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić, imaju četvoro dece, a dugo planiraju venčanje, koje nikako da se dogodi.

Sada je Vujadinova objava na društvenim mrežama napravila pravu pometnju, te se mnogi pitaju da li su konačno rekli sudbonosno "da".

Naime, on je na svoj Instagram profil postavio fotografiju, na kojoj vidimo da na jednoj kartici na stolu za kojim sedi njegova izabranica piše - Mirka Vasiljević Savić. Ovo je odmah pokrenulo priče da su se venčali, te da je glumica svom prezimenu dodala i njegovo.

- Ko hoće da čestita, neka čestita! - napisao je Vujadin u opisu.

- Moj život je u koferima. U koferima je od moje 19. godine. Ali, još koju godinu samo, to je to. Nije mi to naporno. Šta da radimo, to je naš život. Mi tako funkcionišemo. To je za dobrobit porodice. To je Vujadinov posao, mi smo tu da ga podržimo, da ga ispratimo - kazala je Mirka Vasiljević nedavno pred našim kamerama, pa otkrila da li trenira.

- Treniraju mi najviše živce! (smeh) Treninge sam malo zapostavila. Sa bebom je to sad malo... Nije nemoguće, naravno, kad se čovek dobro organizuje, ali u inostranstvu smo potpuno sami sa decom, nemamo nikakvu pomoć. Nemamo ni bake, ni deke, ni rođake, nikoga ko može da bude sat, dva, tri sa decom. Tamo ne stižem to, ovde sam stizala - istakla je Mirka, poznata po ulogama u ostvarenjima "Ljubav, navika, panika" i "Mi nismo anđeli 2".

