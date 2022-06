NEMANJA GUDELJ DAO 35.OOO € ZA LUKS DESTINACIJU! Fudbaler častio Anastasiju, samo za SMEŠTAJ na Ibici pukao 20.000 €, SVI DETALJI!

Nemanja Gudelj iskeširao je 35.000 evra za odmor sa Anastasijom Ražnatović, fudbaler Sevilje iznenadio je pevačicu za 24. rođendan putovanjem na Ibicu.

Par je u sredu stigao na to špansko ostrvo i smestio se u jednom od najluksuznijih hotela u mestu San Antonio, šiše Informer.

- Nemanja je zakupio apartman koji je opremljen kao stan. Ima dnevnu i spavaću sobu, veliko kupatilo, baštu i bazen. Samo za smeštaj iskeširao je oko 20.000 evra! Želeo je da Anastasiji priušti odmor iz snova i uspeo je u tome - priča izvor blizak pevačici.

Sportista i ćerka Cece Ražnatović iznajmili su automobil kojim obilaze ostrvo, ali i jahtu. - Uživaju na najskupljim plažama i u najboljim restoranima, a išli su i u šoping. Rešili su da napune baterije pošto se Nemanja uskoro vraća treninzima, a Anastasija ima zakazane nastupe do jeseni. Zato ne štede ni na čemu - kaže izvor i dodaje da su jedan ceo dan proveli na brodu: - Iznajmili su jahtu i krstarili Sredozemnim morem. Za to zadovoljstvo Nemanja je izdvojio 2.800 evra, a dogovorili su se da to ponove jer su se odlično proveli.

Gudelj je na odmor poveo i svog vozača i najboljeg prijatelja Rašida Riverčafa, od kog se ne odvaja. Letovanjem je počastio i majku Oliveru, brata Dragišu i sestru Vanju!

- Želja mu je da Anastasija provodi što više vremena s njegovom porodicom, kako bi se bolje upoznali. Zato je i njih poveo na Ibicu i zakupio im apartmane. Veći deo dana je sam sa Tasom, ali se uglavnom svi okupe na večeri ili u noćnom provodu - priča naš sagovornik i dodaje da se Cecina ćerka odlično slaže sa svekrvom, zaovom i deverom:

- Ma oni nju obožavaju! Gudeljovi su je brzo zavoleli jer je dobra i vaspitana devojka. Navijaju da Nemanja i Anastasija budu što duže zajedno.

