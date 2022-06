PEVAČICA PRETUČENA NAKON NASTUPA! Sačekala ju je sadašnja devojka njenog BIVŠEG, onesvestila se OD BATINA! OVO SU JEZIVI DETALJI!

Pevčica Sandra Čaprić izvukla je "deblji kraj" kada ju je nakon nastupa sačekala sadašnja devojka njenog bivšeg partnera koji se našao na snimku koji je pevačica objavila na svom Instagram profilu, i pretukla je.

Ona se uključila u "Puls Srbije" na Kurir televiziji i pokazala pramenove počupane kose.

- Sve se dogodilo nakon mog nastupa. Tokom večeri sam objavila snimak sa jednim momkom, u pitanju je dečko sa kojim sam ranije imala nešto, ali ostali smo prijatelji. Nikada nismo bili u vezi - objašnjava Sandra za Alo prirodu svog odnosa sa muškarcem zbog kog je napadnuta.

- Po izlasku iz lokala, na parkingu me sačekala njegova devojka, ona je želela da ja obrišem taj video sa Instagrama. Napala me je sa leđa, nisam imala šanse da se branim. Počupala me je, i šutirala dok sam bila na podu, od siline udaraca sam se onesvestila - prepričavala nam je jezive detalje pevačica.

- Moj momak je išao ispred mene, on nije imao vremena da reaguje, sve se brzo dogodilo. Nakon što sam se onesvetila, on me je podigao i uneo u automobil - rekla je Sandra i otkrila kako se oseća nakon nasilja koje je pretrpela.

- Nisam bila kod lekara, trudim se da sama ovo preguram. Muka mi je, imam stravične glavobolje, ne mogu da dodirnem glavu od bolova, ali nekako funkcionišem. Ta devojka nije normalna, iščupala mi je kosu u pramenovima, i dalje mi opada - požalila se na svoje zdravstveno stanje Čaprićeva, koja je potom otkrila da nema rešenje za problem u kojem se našla.

- Najgore od svega je što ja znam samo da se zove Anđela. Ne znam njeno prezime, niti bilo kakve dodatne informacije. Našla sam se u jezivoj situaciji, očajna sam, strašno je šta mi se dogodilo. U poslednje vreme se suočavam sa velikom nepravdom. Ne znam šta da radim i kako da reagujem na celokupnu situaciju. Ne mogu reći da sam razočarana, samo zato što mi te osobe nisu dovoljno bitne da bi me one razočarale - zaključila je bivša zadrugarka.

