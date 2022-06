GOCA BESNA KAO RIS: Žene su OPERISALE noseve, samo što ne SEKU uši, a ja ne smem kod KOZMETIČARA! Priznala šta je radila na licu!

Pevačici Goci Božinovskoj često kažu da je preterala sa botoksom ili sa popularnim "mačijim očima", a ona je sada otkrila šta je zapravo radila i kako na ovu promenu gledaju njeni najbliži.

Goca nije krila da je veoma pogađaju ružni komentai kojih je proteklih dana bilo kada je objavila svoju fotografiju.

Pevačica je, navodno, zategla kožu na svom licu toliko da je uništila prirodnu lepotu, ali ona tvrdi potpuno suprotno i negira bilo kakvu estetsku korekciju lica:

foto: Nemanja Nikolić

- Radila sam botoks lica još pre godinu dana. To što se piše su gluposti i to je zavirivanje u nečiju intimu - izjavila je Goca za Informer, besna jer su je mediji bezrazložno optužili, pa nastavila:

- Kao da sam uradila nešto strašno, žene su operisale noseve, samo što ne seku uši, a ja ne smem da idem kod kozmetičara i da se doteram - rekla je Božinovska, a zatim otkrila istinu o tome na kakav tretman lica je išla.

- Nisam radila botoks, već kolagen, kako bih održala kožu lepom. To je kao da ideš kod kozmetičara. Drugo bi bilo da sam išla na neku operaciju, pa promenila lični opis. Ja sam samo malo kolagena stavila i to je to. Ovo što portali pišu je smešno. Da sam radila botoks bila bih lepa kao lutka - rekla je Goca.

Ona je i otkrila kako njena porodica kometariše naslove o njenom navodnom botoksu.

- To je smešno mojoj deci. Oni mi kažu: "Mama, pa ti treba da izgledaš kao da imaš 15 godina".

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

03:17 POČINJE SLAVLJE U SURČINU! Goca Božinovska presrećna: I za obične žurke polomimo POLA KUĆE, kamoli za OVAKO NEŠTO!