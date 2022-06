DARA POTVRDILA INFORMACIJE KURIRA: Srce mi je ukradeno, srećna sam i ZALJUBLJENA, evo koji je sledeći korak s novim DEČKOM!

Kao bomba je odjeknula vest da Dara Bubamara ima novog, 15 godina mlađeg dečka. U pitanju je biznismen iz Novog Sada koji ima 31 godinu i koji ima uspešnu firmu koja posluje u Srbiji i inostranstvu.

Iako dečka krije od očiju javnosti, ona je za medije priznala da je srećna i zaljubljena.

- Moje srce je ukradeno, nema ko da me ukrade. Doći će vreme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu da sakrijem. Jako sam srećna, mislim da nisam bila srećnija. Imam divnog sina, porodicu, karijeru, dečka sada, bivšeg muža, sve je kako treba - rekla je Dara za Blic i dodala:

- Uskoro izlazi nova pesma, oduševićete se. Kraje meseca idem u Moskvu i onda idem negde daleko. Do septembra ću album, pa koncert. Presrećna sam. Volim rizik i nove stvari, kada mi kažu da nešto ne mogu, to mogu. Možda će biti na otvorenom, možda i u Areni - rekla je ona i potvrdila našu priču da sa dečkom planira na letovanje.

Dara ističe da iako deluje grubo, ona je jedna nežna žena, sve dok je naravno, neko ne isprovocira.

- Nežna sam i emotivna žena, mogu da budem jako bezobrazna i gruba, ali ne znam šta bi neko morao da uradi da bih ga udarila. Neki čovek na aerodromu me je izvređao, puk’o mi je film, udarila sam ga, ne volim takve situacije, da je pristupio na fin način, drugačije bih reagovala, nego mi je vređao roditelje. Prijavila sam i sebe i njega. Zaklonio je lice rukama, nije očekivao - rekla je Dara.

