ŠOK INTERVJU MILETA KITIĆA! Otkrio pravu istinu o VANBRAČNOM SINU, suđenju u Nemačkoj, a tek šta je rekao o prevari i Marti Savić

Mile Kitić otkrio je škakljive detalje iz braka sa suprugom Martom, kako se nosi sa Eleninim udvaračima i ispričao kako se estrada nosi sa krizom budući da su prvo pandemija, a onda i rat u Ukrajini i te kako uticala na finansijsku situaciju u čitavom svetu.

"Bilo je krize u vreme korone, ali sada je posao baš krenuo. Dosta radim napolju - Bugarsku i Evropu celu, sad dolazi sezona pretežno radimo Bosnu, Hrvatsku, malo Crnu Goru, već sam do Nove godine sve nastupe dogovorio. Po atmosferi se vidi da su se ljudi zaželeli druželja i nastupa", rekao je u intervjuu za Svet.

Koga od kolega najčešće srećeš?

Pa klasika. Srećem mlađe kolege iz Zvezda Granda, ali pretežno najviše radi Aca Lukas, Saša Matić, Đani, ja. Od žena Prijovićka, Čekićka, Brena. To su ljudi koje uglavnom srećem po aerodromima.

Koga bi ti izdvojio od mladih kolega? Ko je po tvom mišljenju najbolji?

Šta znam ko je najbolji. Ima dobrih pevača, ali je mnogo novih, ovih Grandovih zvezda, Pinkovih zvezda, prenatrpano je, ne može narod sve da isprati. Ne možeš ti praviti zvezdu svake godine, zvezda se rađa jednom. Ima tu dobrih pevača... Darko Lazić, Tanja Savić su nekako najaktuelniji. Ima i dobrih pevača koji nisu uspeli, ne mogu dobru pesmu da nađu. Pevači moraju da ulažu u sebe i da snimaju što više da bi imali svoje pesme, i da budu autentični. Greška je kopirati drugog pevača, moraš biti svoj, jedinstven i po izdrazu i po boji glasa. Lazić se, eto, izdvojio, ali on je dugo na sceni. Od devojaka mi je dobra Prijovićka.

Darka svi prozivaju zbog gluposti koje radi, a s druge strane narod ga voli. Kako ti gledaš na sve to? Pa ne znam, Darko mi je prijatelj pa ne bih da se naljuti. Tačno je da je imao te nemile događaje, malo brzo živi, ali takav je po duhu. Možda su te priče koje ga prate malo preuveličane, ali nema šta sve se zna.

Jesi li mu ti kao prijatelj udelio neki savet?

Pa nisam. Mi smo puno puta imali neke nastupe, ali šta ja da mu delim savete, možda bi se uvredio ako bih mu nešto i rekao. Ima on oko sebe ljude s kojima radi i koji bi trebalo da ga savetuju. Svaki čovek ima pravo da živi svoj život, tako da mu nisam davao savete, on je ipak zreo i mislim da mora sam da odluči o sebi.

Kako si ti uspeo da izbegneš sve te poroke, ipak si dugo na estradi?

Što se tiče toga čitav život sam bio sportista, aktivno sam igrao fudbal. Ja imam puno godina, toga u moje vreme nije ni bilo, a možda sam iz takve familije i tako sam odgojen. Nikada u životu nisam zapalio cigaretu, popijem malo, to je tačno, ali nikada se nisam napio toliko da ne mogu da funkcionišem. Popijem čašicu viskija, dve ili rakiju da bih dobio energiju. Što se onog najgoreg tiče, to mi nije padalo napamet, ja se plašim toga. Često ljudi, kada me vide na bini da sam aktivan i da skačem, pomisle da uzimam nešto, ali to zaista nije tačno. Stvarno sam uspeo da se oduprem svakom poroku.

Jesi li se ikada bojao za ćerku da ona ne krene pogrešnim putem?

Ja sam izuzetno zadovoljan mojom ćerkom. Ona je rasla u ovo malo ludo vreme, znate I sami kakva su vremena. Drugo ja sam svako veče sa mladim ljudima, pevam po diskotekama i vidim da se tu svašta dešava. Međutim, moja supruga Marta je odigrala veliku ulogu. U najgore vreme kada je Elena imala 15-16 godina, kada deca generalno ne znaju na koju će stranu, ona je mnogo pričala s njom i gledala filmove koji su na tu temu. Elena i nije mnogo izlazila, ja sam joj rekao da imamo Bogu hvala veliku kuću, mnogo prostora i da može da dovede društvo tu i kada je išla negde samo je bilo bitno da znam gde je. I kada je imala nekog dečka, nije bio problem da ide negde samo sam morao da znam gde ide. Kao što i sami znate, do nje je teško doći. Ona slabo izlazi po klubovima, ja znam da su tamo izazovi, ali jasam prezadovoljan njome. Siguran sam da je prošla taj period, toliko sam siguran u nju da ponekad ja od nje tražim po neki savet. Ona niti pije, niti puši, niti bilo šta uzima, ali opet kažem tu je najveću ulogu odigrala Marta jer sam ja dosta radio.

Elena je sarađivala sa Rastom koga bije loš glas, da li ste se plašili tog druženja?

Ne, ne. Ona je radila i sa Bubom i sa Jalom i sa Rastom. E sad, Rasta je moj prijatelj pre svega i ja nemam pravo da bilo šta govorim, da li je on bio u tim problemima ili nije. Rasta je divan dečko, kulturan, obrazovan, a da li ima neke poroke to je njegova stvar. Ali nisam se plašio, znao sam da je ona prošla taj period i da od toga nema ništa.

A da li ćemo imati prilike da čujemo duet oca i ćerke? Mnogi su govorili: "Snimi sa Elenom neki duet", ali ja nisam bio za to. Prvo mi nije išlo da otac i ćerka pevaju, drugo mi smo dva različita sveta, ona peva jednu vrstu muzike, ja drugu. Međutim, sin pokojne Marine Tucaković uradio je jednu strašno dobru pesmu da se to sa nama uklopilo. Ja sam otpevao svoj deo, ona je otpevala nešto u refrenu i nadam se da će u toku leta izaći pesma i garant će biti slušana. Pa meni su se svi smejali i kad sam snimio pesmu "Cile Mile" sa Đoganijem, a sad nema šanse da prođe veče bez te pesme.

Spekuliše se da je Elena u vezi sa Vojažem, ima li tu istine?

Ma nema, oni su prijatelji. Oni su snimili zajedničku pesmu koja treba da izađe ovih dana pa su ih zbog toga povezivali. Pa da joj je Vojaž dečko ja ne bih imao ništa protiv toga. Ja u njene veze ne ulazim, naravno stojim iza nje i voleo bih da ima finu vezu, ali joj ne bih određivao s kime da bude. Ni meni niko nije birao ni s kime ću da budem, ni koga ću da ženim. Ja sam uvek uz nju, ako je njoj lepo onda je i meni lepo. Jedino ako bi imala problema, onda bi ja morao da nađem način da joj pomognem.

Ti podržavaš ćerkine izbore, a kako Marta reaguje na sve to?

Ja mislim da one pričaju o svemu. Više na tu temu priča sa majkom nego sa mnom. Ona je devojka od 24-25 godina mora imati nekoga, to je normalna stvar.

A gde ti je Marta, je li došla sa Dominikane?

Jeste, došla mi je žena posle šest meseci skoro sedam. Malo se prehladila. Došla mi je u nedelju. Kakva je to slučajnost bila. Trebalo je da ima let nekoliko dana pre toga, ali se nešto iskomplikovalo. Elena i ja smo radili taj vikend u Švajcarskoj i desi se to da smo se istim avionom vraćali kući sve troje. Mi često idemo u Dominikanu, Elena i ja odemo na po mesec, mesec i nešto dana, a Marta bude bogami i do šest meseci.

Ti si na Dominikani kupio kuću?

Nije kuća, kupio sam penthaus na dva nivoa. Pa što ne bih kupio, one vole to. Radi sebe možda i ne bih, meni je to daleko. Ali one to vole, posebno Elena. Marta je obišla sve destinacije, ne znam gde sve nije bila, ali na Dominikani je dobra klima, ljudi su nekako usporeni sve je lagano, baš je prijatna atmosfera.

Rekao si da Marta po nekoliko meseci nije u Beogradu, ne plašiš se da će te prevariti?

Ne plašim se, nikad. Ako joj se vara, neka me prevari. Ako mi se vara, prevariću. Ali nema od toga ništa. Mi smo u tim godinama i toliko smo zajedno da stvarno nema potrebe. Ako treba, ja ću sesti na avion i otići tamo, tako da nema potrebe za varanjem.

Dobro si se snašao, mada moram priznati da se o tvojim navodnim neverstvima više pričalo, ima li tu istine?

Znate kako ja često dobijam takva pitanja, mogu da ih izbegnem, da ne odgovorim naravno, ali biram da se našalim na tu temu. Napravim cirkus što bi se reklo, ali tu nema istine.

A kada te je Marta zatekla u diskoteci sa ženskim gaćicama na glavi?

To je živa istina, to nije tajna. Davno je to bilo u Bosni, ne znam da li je Elena i bila rođena. I sad neko društvo tamo u bekstejdžu, neka curica je iz tašne izvadila gaćice, pošto se malo popilo ja ih stavim na glavu radi zezanja i kažem da slikaju. I tada je Marta ušla i videla da je to zezanje.

Kako se iskupiš Marti kad nešto pogrešiš?

Ja ne grešim, ja sam čovek bez greške.

Otkud onda priča da imaš vanbračnog sina?

Ma nemam, to je samo priča. Mene je po Nemačkoj jurila jedna lujka, ja sam rekao da je psihopata i ona me je tužila. Išli smo na sud, platio sam sudske troškove jer javno ne smeš javno da kažeš da je neko psihopata. Al to je stvarno davno bilo. Ali od vanbračnog sina nema ništa, mogu da pričaju šta hoće. Da imam sina, ja bih ga priznao, ako je moj, naravno. Ali znate šta, skoro je izašlo kao šokirana javnost Mile Kitić ima ćerku još jednu. Pa ja imam ćerku iz prvog braka, to nije tajna. Ona ima četrdeset i nešto godina. Pišu da živi u Nemačkoj, a ona živi u Beogradu.

A kako tvoja prva ćerka slaže sa Elenom?

Super se slaže. Bili su na Zlatiboru zajedno. Ja sam s njom u kontaktu, pitam je i treba nešto. Čujemo se skoro svaki dan. Unuka mi je balerina u Amsterdamu, unuk mi je završio fakultet, sve je to na svom mestu.

Čime se bavi starija ćerka, je li ona peva?

Ne, ona je završila umetničku školu i fakultet za modni dizajn. To je kao modni kreator. Radi, imala je svoj butik, pa je to sad iznajmila. Sada radi kući po porudžbinama i tako. Ona nema veze sa muzikom.

Jel ti ona šije ona šarena odela?

Ne, možda mi malo košulje prepravlja ili neke farmerke ako nešto nije u redu. A sakoe kupujem, uglavnom za te novogodišnje programe, ovako slabo.

S kim se družiš sa estrade?

Sa svima se družim, ali nemam druženja konstantnog. Dok smo bili u Južnom vetru onda smo svaki dan provodili zajedno ja, Sinan, Šemsa i Dragana. Sada svako svojim putem ide, druženje otpada, kad se vidimo na aerodromu popijemo piće ili kad je neko slavlje.

Jesi li se pomirio sa Draganom Mirković pričalo se da si bio ljut na nju?

Ma ne, nisam se ja sa Draganom ni svađao. Bili su neki odnosi malo zahladeni. Ja sam imao koncert u Areni, ona nije došla pa sam se malo naljutio. Ali mi smo to posle godinu dana izgladili. Ja idem kod Dragane na televiziju, viđamo se u Beču, ona tamo živi, čujemo se s vremena na vreme. Draganu mnogo volim, ona nema mrlju u karijeri i iza nas su godine prijateljstva koje ništa ne može da poljulja.

