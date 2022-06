ESTRADA OD BAKŠIŠA KUPOVALA STANOVE, UVALJIVALI IM PARE I KLJUČEVE U RUKE: Evo koje poznate ličnosti zarade brdo love samo za VEČE

Vreme je slavlja i svadbi, a estrada tada, malo je reći, trlja ruke. Ono što su neki doživeli na proslavama i danas se prepričava, a novac koji su uspeli da zarade za samo nekoliko minuta je mnogima samo misaona imenica.

Nije tajna da su nedavno jednoj pevačici stavljali u ruke i ključeve od kola zarad što boljeg provoda.

Snežana Jovanović Šikica: Sagradila tri kuće od bakšiša

- Svi misle da to “ala bih se šikicala” znači “ono”, a to je “ala bih se provela, ali mi ne da nana”. Nije ono bezobrazno - rekla je Šikica jednom prilikom.

Pevačica Snežana Jovanović koja se proslavila ovim hitom je tom prilikom otkrila i koliko novca je zaradila u doba svoje najveće slave.

- Nismo iznosili u džakovima, ali je bilo para. Magistrala je bila majka Božija. Pevala sam sa svim velikanima, sa Ljubom, sa Šabanom, sa Šemsom, Vidom Pavlović. Svi smo uzimali pare, ko je bio sposoban, on je uzimao pare. “Čerga” je bila jedinstvena kafana koja je radila najbolje na svetu, nije bilo mesta. Ja sam bila mlada, lepa, u dugačkoj haljini dođem, ne mogu da prođem kroz salu od ljudi. Zaradila sam tri kuće, pravila ih mojim radom, to je to, živim normalno, imam unučiće, porodicu, radila sam i danju i noću. Bilo je svega, tuča, problema, tuku se muzičari, gosti, a mi smo branili gazdu i mi smo tukli. Dogodio se jedan incident došli su žestoki momci sa devojkama, bila je opšta tuča, dečko je izgubio oko, dobio je flašu, bili smo i na suđenju, sve, bilo je katastrofa. Bilo je tuča, ali nije bilo pištolja, već flašama, stolicama - ispričala je ona u intervjuu.

Radiša Trajković Đani: Pio iz cipele

Pevač Radiša Trajković Đani očigledno je spreman na sve zarad bakšiša, a jedan od događaja koji se još uvek prepričava je kada je pio piće iz nošenih cipela.

Đani je, kako se moglo videti na snimku sa tog veselja sedeo na podu i pevao, a gost koga je naročito pogodila pesma mu je dao da pije iz njegove cipele. Ostali gosti su sve snimali u neverici. Đani je tada zapevao svoj hit “Sam sam” i dobio na hiljade evra. Novac je bio svuda oko njega, u njegovim rukama, ali i zalepljen na njegovom čelu. Sve zarad dobre zarade.

Ljuba Aličić: 25.000 evra za nekoliko minuta

Na Jutjubu se jednom prilikom pojavio snimak na kom se vidi atmosfera sa jedne proslave u Nemačkoj na kojoj je Ljuba Aličić za samo nekoliko minuta uzeo bakšiš od, nećete verovati - 25.000 evra.

I sam je pričao da se dešavalo da na slavlju zaradi mnogo novca.

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi i čovek je pravio rođendan svom sinu. Pozvao je mene, Darka Lazića, i još neke pevače… Aleksandru Prijović, Šerifa Konjevića, ne sećam se baš tačno. I kaže meni: “Otpevaj mi pesmu ‘Njen oproštaj’“, i ja kako sam počeo da pevam, on je krenuo da daje novčanice od 500 evra. I stvarno nisam mogao da sve stavim u ruke, pa sam stavljao u džepove. To se sve podelilo na nas sve, nisam ja samo uzeo, ispričao je Ljuba prilikom gostovanja u jednoj emisiji.

Sara Reljić: Dobila nekoliko ključeva od automobila

Pevačica i bivša zadrugarka Sara Reljić nedavno je objavila video na kom se jasno vidi da je osim novca dobila i ključeve od automobila i to ne jednog već više komada. Ona je uz Instagram stori koji je postavila napisala i da je šteta što ne zna da vozi.

- Što ne znam da vozim, bre?! - našalila se Reljićeva.

Osim ključeva ona je u ruci držala i novčanice, tačnije evre, te samo ona zna koliko je zaradila za to jedno veče.

Stanojka Mitrović Ćana: Na svadbi u kamionu

Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana pre dve godine došla je na jednu svadbu u kamionu. To je bilo iznenađenje, a kada su gosti to videli počeli su da vrište od oduševljenja. Naime, ona je kako se moglo videti na snimku sedela u belom teretnjaku sve sa mikrofonom u ruci, a kada je mlada ugledala pevačicu nije mogla da izusti ni reč od šoka.

Verujemo da je pevačica tom prilikom dobila i dosta novca za spektakl.

Dara Bubamara: 4.000 evra u dekolteu

Pevačica Dara Bubamara je na jednoj svadbi zaradila bakšiš od 4.000 evra. I to nije sve. Osim novca koji su joj i muškarci i žene stavljali u dekolte, dobila je i zlatni dukat. Ona se i sama prisetila tog slavlja:

- Bila je to dobra svadba. Smenjivali smo se na sat vremena. Bili su i Brena, Zorica, Jašar i Đurišićka. Dobila sam i dobar honorar. Napravila sam odličnu atmosferu, zato sam najviše bakšiša i uzela.

Darko Lazić: 50.000 evra za noć

Darko Lazić je jedan od pevača koji osim sa honorarom sa slavlja ume da ode kući i sa još dodatnog novca koji dobije kao bakšiš. On je i sam jednom otkrio da je na jednom slavlju u Beču zaradio 50.000 evra za veče.

- Često sam pevao na romskim, vlaškim i rumunskim slavljima. Ne stidim se to da kažem, i oni su moja publika. Osim toga, tu se dobija najveći novac. Najviše što sam uzeo je oko 50.000 evra bakšiša za jedno veče! Bilo je tu i više para, ali su ostatak dobili ostali muzičari - ispričao je Darko jednom prilikom.

Pevačica Tea Tairović, čija je popularnost krenula uzlaznom putanjom u trenutku kada je u javnost dospeo njen intimni snimkak, zarađuje, kako pišu domaći mediji za jedan nastup 5.000 evra i to bez bakšiša.

