MUŽ MI KAŽE DA NIŠTA NIJE VAŽNIJE OD ZDRAVLJA! Zorja iznela detalje privatnog života, ovako reaguje na pitanje o BEBI

Pevačica Zorja Pajić zbog velikog broja obaveza ne planira odmor.

Zorja otkriva koliko joj teško padaju snimanja i ko jedini u tim trenucima zna da je smiri. Pevačica prvo želi da pronađe svoje mesto na estradnom nebu, a onda će sa suprugom Lazarom Pajićem razmišljati o porodici.

Da li se zbog rada sa decom probudio majčinski instinkt kod Vas?

- Imam ga odavno. Nisam nikada razmišljala o tome dok nisam izašla na ulicu, tada kada sam pevala maloj deci, pa kad mi dotrče u zagrljaj, to je bilo to. Kada bude bilo vreme biće, ne određujem to ja. Za sada prvo posao, kad dođe vreme za decu, biće prvo deca. To mi je logično.

Kakvi su Vam planovi za predstojeći period?

- U naredna dva meseca, dve nove pesme, i naravno od septembra nema stajanja, sve radi, i škola, pesme, spotovi, gostovanja, zaista se radujem svemu. Imamo i jednu pesmu za septembar, pa ćemo videti. Plan je bio da pred kraj godine pravimo neki manji koncert, koji će biti proba za nas. Nisam sigurna da li možemo sve da stignemo. Narednih nekoliko godina su krucijalne za moju karijeru, što više budem radila, više će mi se isplatiti u budućnosti. Odmor se ne uklapa. Sada je tako, da bismo kasnije brali plodove našeg rada.

Da li je otežavajuća ili olakšavajuća okolnost raditi sa suprugom?

- Kako kada. Uglavnom je olakšavajuća. Može nekada da se desi da oboje ne možemo da prestanemo da mislimo o poslu. Ideje se stalno stvaraju, ne prestaju dok ne ostvarimo nešto i uvek paralelno radimo na nekoliko stvari. Uvek me smiri. On je taj koji me uhvati za ruke i kaže: “Diši. Ništa nije važnije od tvog zdravlja, emotivnog i psihičkog stanja”. Za sada se ništa ne dešava što mi predstavlja problem. Ništa neću popraviti time što ću se nervirati, samo ću stvoriti lošu atmosferu u timu.

