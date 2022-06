GUŠILA SAM SE, NISU ZNALI ZA TROMB, BOG ME JE SPASAO: 20 dana Karleušine životne DRAME, borili su se za NJEN život

Olja Karleuša uspešno se oporavlja posle embolije pluća, i bolničkog lečenja na kom je provela više od 20 dana. Kako kaže, imala je sreće, ali i božju pomoć pa je sada dobro.

"Dugo sam imala bol u listu noge. U prvi mah sam mislila da sam možda istegla tetivu, ligamente. Baš me je bolelo. Išla sam kod lekara, na nalazima je bilo sve kako treba, čak je i dopler krvnih sudova bio dobar. Međutim, u jednom momentu se taj tromb otkačio i stigao, takoreći do pluća. Počela sam teško da dišem, imala sam kratak dah, gušenja, onda sam otišla da snimim pluća i tu se zapravo videlo stanje u kakvom sam se nalazila. U narodu se to zove infarkt, a zapravo je embolija pluća. Dvadesetak dana sam ležala u bolnici, u krevetu sve vreme. Nije bilo naivno ni najmanje. Ali, uz dobru disciplinu, pridržavanje saveta lekara i božju pomoć, sada je sve kako treba. Oporavljam se i dalje, ali je sada dosta bolje. I dalje idem na kontrole, slušam savete i preporuke lekara", kaže Olja.

foto: Dragana Udovičić

