ACO PEJOVIĆ PONOVO KIDA NA TAŠMAJDANU! Poznati došli na VRHUNSKU atmosferu, tu je i Prija sa Filipom! A ovom pesmom IZAZVAO SUZE

Pevač Aco Pejović napravio je još jedno spektakularno veče za svoje fanove.

Treći po redu koncert oduševio je sve na Tašmajdanu, a pojavio se i veliki broj poznatih ličnosti.

foto: Nemanja Nikolić

Pesmu "Da si tu" Pejović je posvetio pokojnom prijatelju i menadžeru Boru Laleviću.

1 / 14 Foto: Nemanja Nikolić

Jedna od njih je i Aleksandra Prijović koja je došla sa suprugom Filipom Živojinovićem a nije želela da daje izjave. Pored nje tu je bila Bojana Rajić, kao i Aleksandar Cvetković Tropiko.

foto: Nemanja Nikolić

- Prva pomisao na tri koncerta je dovoljna da čovek bude uzbuđen i presrećan, kao što sam ja u ovom momentu. Sve je proteklo kako treba, probe su bile vrhnuske. Ima iznenađenja, biće jedan divan hor dečiji koji će otvoriti veče sa mnom zajedno i to do sada nisam nikada radio. Videćete sve. U svlačionici se ne dešava ništa, osim što se popije neka čaša protiv treme. Kum mi je doneo jednu flašu loze iz njegovog vinograda, na njoj piše datum i onda dole "Rasprodato". Baš mi je bilo simpatično to. Sad idem da se presvučem i da izđem na stejdž. Radujem se i jedva čekam - rekao je Pejović pred prvi koncert.

1 / 17 Foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

02:10 OSEĆALA SAM PREDRASUDE JER MI JE MUŽ JANKO TIPSAREVIĆ! Biljana progovorila o počecima kao modni kreator NIKADA MI NIJE POMOGAO