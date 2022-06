TO ME GODINAMA MUČI I GUŠI! Milica Dabović otkrila nepoznate detalje o ocu svog sina: Poznate žene ODVUČE U KREVET pa izmuze!

Košarkašica Milica Dabović u jednom svom intervjuu otkrila je nepoznate detalje iz privatnog života. Ona se osvrnula na oca svog sina Stefana, kog je u više navrata optužila da ju je pokrao.

Milica je prvo progovorila o svom emotivnom statusu.

- Ja nisam isključila mogućnost da mi se ponovo dogodi ljubav sa nekim muškarcem. Mom sinu je potreban otac i neko ko će i njemu i meni biti dobar - istakla je ona, pa otkrila da li ju je u skorije vreme kontaktirao otac njenog sina Stefana, ali i ostali bivši partneri:

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

- Ne, ali su znali da prave lažne profile, da se predstavljaju lažno. Uvek ih blokiram kada ih provalim. Oba moja partnera su bila lažovi i ozbiljni manipulatori, sa njima nemam želju da imam kontakt - kaže Milica i dodaje:

- Potrudiću se da moj sin nikada ne upozna svog oca. Znam da ovo zvuči surovo, ali je to moja konačna odluka. Ja sam na početku sve praštala kako bi odrastao uz oba roditelja, ali Stefanov otac je najlošiji čovek i ne treba da bude u životu mog sina. Otkriću ti nešto po prvi put, posle 4 godine sebi konačno oprostila što sam od svih dobrih muškaraca koje sam srela, odabrala najlošijeg čoveka da bude otac mog deteta. To me je godinama gušilo i mučilo.

foto: Printscreen

Milica je otkrila i kakve informacije ima trenutno o ocu svog detat.

- On je stalno po Bosni, krade, laže, duguje novac... Dosta naših poznatih dama je nasamario, iznajmi rent-a-kar, izvede je u neki skup restoran, predstavi se lažno, odvuče u krevet, izmuze i od**be.

foto: Printscreen/Amidži Šou

Kurir.rs/I.B/Alo

