JAVNO PLAKALE ZA BIVŠIMA, SLOMILE SE PRED KAMERAMA! Nataša JECALA posle razvoda, Kija bila očajna zbog preljube, a ona je MOLILA!

Mnoge poznate dame u javnosti otvoreno govore o detaljima iz privatnog života, pa samim tim i muškarcima koji su obeležili njihov period.

One su pokazale koliko su iskrene i hrabre, te su otvoreno žalile za propalim ljubavima, a tom prilikom i zaplakale.

Među onima koje su javno istupile i priznale emocije su Nataša Bekvalac, Milica Pavlović, Kristina Kija Kockar i Edita Aradinović, a o njihovim emotivnim slomovima postoje čak i video zapisi.

Ljubavna priča Nataše Bekvalac i Danila Dače Ikodinovića završila se pre nekoliko godina. Kratko posle razvoda Nataša je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde joj je pušten emotivni video sa fotografijama nje i Dače.

foto: Printscreen

Uz sve to išla je i emotivna numera "Da te volim", zbog čega se slomila i grcala u suzama, te nije mogla da se smiri. Ovaj prizor rasplakao je i sve u studiju tada.

Pevačica Aleksandra Mladenović rasplakala se u emisiji "Magazin IN", jer se "otvorila" i ispričala detalje iz privarnog života.

Ona se tom prilikom dotakla bivšeg dečka, otkrila da je zbog njega dosta propatila, isplakala mnogo suza, pa tako ni u emisiji nije uspela da ostane imuna na sve te situacije kada ih se prisećala.

- Rekla sam da se više neću vraćati bivšim partnerima. Ja sam se stalno vraćala muškarcu koji mi je obećavao da će se promeniti i da će nešto uraditi, ali ništa. Bila sam mnogo meka, naivna, davala sam mu šansu da se vrati, ali sve je bilo isto. To je trajalo četiri godine, ali naučila sam dosta iz toga, sazrela sam i naučila sam da se više ne vraćam praznim pričama. Samo delima - izjavila je ona.

- Ja nisam ni za autobusom trčala, a kamoli za muškarcem. Ali jednostavno, toliko sam volela i uvek mi je bilo simpatično kako se on na taj način borio za mene, ali to su samo bile reči, a ne dela. Sad sam presekla, slobodna sam, srećna i konačno sam srećna sama sa sobom i mogu da kažem da sam spremna za novu ljubav. Izlečila sam se od cele te priče - tvrdi Aleksandra.

foto: Printscreen

Pevačica Edita Aradinović priznala je da je i njoj bilo slomljeno srce. Ona je dokazala da kada se voli ponos nije bitan i pozvala bivšeg dečka Stefana da joj se vrati.

Na pitanje voditeljke da li je sama, u vezi, ili čeka da joj se vrati bivši pevačica je odgovorila:

- To treće - rekla je Edita stidljivo, a odgovorom je napravila pravu pometnju u studiju, a Vesna Dedić se nadovezala na Aradinovićkin odgovor:

- Slušaj bre mladiću, vidiš je kako peva, izgleda, da se vratiš ovoj devojci - poručila je ona.

foto: Printscreen/Magazin In

Kristina Kija Kockar započela je pevačku karijeru, ali je srca publike kupila još tokom učešća u prvoj sezoni rijaliti šou programa "Zadruga".

Kockareva je u rijaliti ušla kao zakonska supruga Slobe Radanovića, koji ju je prevario pred milionima gledalaca sa Lunom Đogani.

Pevačica je od bivšeg muža tokom boravka u "Zadruzi" doživela javno poniženje, a tokom gostovanja u emisiji "Magazin In" otkrila je da je i pored svega što je učinio, Sloba imao obraz da traži da joj se vrati:

- Povređena sam jer sam volela. I dalje sam povređena i boli me sve što mi je uradio. Ali mi se nikada ne bismo razveli da ja nisam inicirala razvod i podnela zahtev. Sloba posle svega nije hteo da se razvede, molio me je da ostanemo zajedno i spasimo brak - rekla je Kija u emisiji kod Sanje Marinković i briznula u plač:

foto: Printscreen

- Ne mogu više da glumim, pući ću. Ja sam kriva za razvod, Slobodan me je preklinjao da se ne razvodimo i izgladimo odnos. Do sada bismo i dete imali. Bila sam glupa, a on mi se sada sveti i inati mi se sa onom Jelenom. Sada će da se oženi njom samo da bi meni bilo još gore. Ona će mu decu roditi, a to mi je najbolnija tačka. Maštali smo i sto puta se smejali kada smo zamišljali našu decu, a sada će mu ih druga podariti - govorila je Kija dok je Sanja pokušavala da je umiri.

Luna Đogani takođe se više puta slomila zbog muškaraca pred kamerama. Ona je u prvoj sezoni lila suze zbog svađa sa tadašnjim dečkom Slobom Radanovićem. Kasnije je Đoganijeva plakala i zbog sadašenjg supruga Marka Miljkovića.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:19 Udala se Marija Egelja