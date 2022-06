DRAMA U HOLANDIJI: Albanski kriminalci upali na Nućijev NASTUP, oterali di-džeja, pa PLJUNULI repera, evo šta kaže menadžer (FOTO)

Igor Panić poznatiji kao Nući popularan je u Srbiji i regionu, posebno među mlađom publikom. Zato i ne čudi što je svaka diskoteka u kojoj nastupa prepuna. Ipak, reper je proteklog vikenda doživeo neprijatnost na nastupu u gradu Hengelo u Holandiji kad je grupa od desetak Albanaca petnaest minuta nakon ponoći upala u lokal i napravila potpuni haos.

foto: ATA images

Nući je trebalo da počne da nastupa, ali prema rečima našeg izvora koji je došao na njegov koncert, to nije učinio u predviđenom vremenu zbog incidenta. Naime, kako tvrdi naš sagovornik koji nam je dostavio snimke i fotografije, odmah nakon što su vrata lokala otvorena, došli su neki kriminalci poreklom iz Albanije i napravili pometnju. Mnogi gosti su izašli iz lokala, ostalo ih je nekoliko, a potom su raširili albansku zastavu i zastavu nepostojećeg bosanskog sandžaka. S njima su najpre paradirali po lokalu, da bi ih potom okačili nasred bine.

foto: Privatna arhiva

Ni di-džej nije dobro prošao. Njega su uhvatili za uši i isterali napolje, a potom su zauzeli njegovo mesto i puštali albansku muziku. Navodno, i u toaletu su napravili haos i bacili suzavac.

foto: ATA images

Za to vreme Nući je sedeo u kancelariji i čekao da se situacija smiri kako bi počeo da peva, misleći da će se sve ubrzo završiti. On je, po rečima našeg izvora, govorio da njemu ne smeta nijedna nacionalnost i da ima prijatelje iz raznih delova sveta, te da će za svakog pevati. Navodno, nasilnici su upali i u sobu u kojoj je reper bio i pokušali da ga napadnu. Oni su mu tražili da počne nastup, a kako je to odbio, jedan od njih ga je pljunuo. Dečko je bio šokiran, ali nije želeo da pravi još veći skandal.

Naš sagovornik se u lokalu zadržao do pola dva, kad je otišao, a Nući do tada nije izašao de peva. Ipak, sudeći po objavi na reperovom nalogu na Instagramu, na kraju je izašao na binu i nastupao pred punom diskotekom. Očigledno se narod vratio kad je frka prošla.

Inače, i novinari koji su bili na njegovom nastupu potvrdili su našu informaciju. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Nućijem, ali je bio nedostupan. Njegov menadžer tvrdio je da se incident nije dogodio iako snimci pokazuju skoro prazan klub, a dok su zastave raširene, trešti albanska muzika. - To nije tačno. Da li ste negde videli Nućija na snimcima? To nije bilo u toj diskoteci. Mi promovišemo ljubav među svim nacijama - rekao nam je on.

foto: Promo

Ekipa Kurira