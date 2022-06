ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Posrnulog jure dileri jer ih je ocinkario, Nana završio na klinici za odvikavanje!

Dragi moji, znate da vam ja uvek unapred ispričam neke tajne i tračeve koji posle budu često glavne teme u medijima i o njima se piše danima, a ja imam pravilo da tad o tome ćutim. Dovoljno mi je da budem prva, ona koja započne priču, a drugi nek se bave detaljima. Nadam se da će tako da bude i sa akterima ove današnje kolumne.

foto: Kurir štampano

Krećemo s pričom o Posrnulom, tako ćemo zvati našeg današnjeg junaka. Jasno je svima da on već dugo ucenjuje poznate i da od toga živi, ali ono što niste znali jeste da ih cinkari i kod organa reda. Kako sam čula, on je početkom godine kao ptičica pevao kod murije kad su ga uhvatili s drogom za preprodaju, pa je prihvatio da otkrije od koga nabavlja robu u zamenu da ga ne gone na sudu. Osim toga, on je priznao i da se bavi podvođenjem i dao dokaze protiv Madam, koja je brzo uhapšena nakon toga, zahvaljujući Posrnulom, naravno. Moji izvori kažu da se njemu sad sprema osveta i da ga jure svi ti ljudi kojima je smestio robiju, tako da ćemo o njemu tek čitati svašta u skorije vreme.

Pobednica još pati zbog toga što ju je konkubina ostavila čim se dočepala malo slave, a kako čujem, već je našla novog sponzora. Opet je žena u pitanju. Reč je o vlasnici jednog lanca prodavnica koji posluje u regionu, žena ima oko 40 godina i potpuno je odlepila za malom. Plaća joj sve, njeni roditelji to znaju, ali se prave blesavi, kao i kad je bio slučaj s Pobednicom. Za keš su spremni na sve, pa i da zažmure na oba oka.

Naja opet ima probleme s poročnim mužem. Jedva se otarasila njegove mlađane ljubavnice koja joj je umalo rasturila brak, a sad joj se na kičmu natovario kamataš koji je njenom dragom dao ogromnu svotu para i došlo je vreme za naplatu. Ko će to da vrati ako ne Naja, kao i mnogo puta dosad. Suma je ogromna, blizu pola miliona evra i sve je to otišlo na kocku. I za kraj da vam kažem da imam pouzdanu informaciju da je Nana, tako ćemo zvati nekada jako popularnog pevača, završio na klinici za bolesti zavisnosti. Ne samo da ne može da se otarasi poroka godinama, nego je to izgleda ostavilo i ozbiljne posledice na njegov mozak. Kažu mi da je kao biljka, gotovo nesvestan sebe i ljudi oko sebe.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

Kurir.rs

Bonus video:

00:15 Opljačkana sestra Nataše Bekvalac