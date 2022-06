SRBIJA BRUJI O NJENOM PIJANSTVU, A SVI SU ČEKALI VELJKOVU REAKCIJU: Seka otkrila šta joj je rekao muž posle svadbe gde je bio ŠOU!

Pevačica Seka Aleksić nedavno je bila na svadbi Đanijevog sina, pa je i sama priznala da je popila "čašicu više".

Ona je oduševila publiku koja danima prepričava i deli njene dogodovštine sa svadbe.

- Sutradan sam pitala Slađu kada je sledeće slavlje da upišem, ako sam pozvana. Toliko smo se divno zabavljali, presrećna sam bila kada sam videla Zlatu, Janu, Vanesu, Gocu Božinovsku... Nisam osoba koja podnosi alkohol, tako da mene i dve čaše vina dovedu u drugo stanje. Bilo mi je sjajno, ali drago mi je što sam ljude nasmejala i što se to prepričavalo. Sinoć su mi na nastupu u Novom Sadu svi nudili nešto da popijem, a ja ne pijem. Kada bih mogla da biram, ja bih ponovo sve to uradila, možda još i više - kaže Seka.

- Šaliti se na svoj račun nije jednostavno, ali ko to zna da radi kao ja, to je interesantno. Pozdravljam sve ljude sa Tvitera, najsmešnije mi je bilo kada sam pričitala ''Koliko si pijan od nula do Seka Aleksić''. Veljku je bilo najsmešnije kada sam podigla Đanija, čestitao mi je, nije verovao da to mogu - kaže Seka.

- Zlatu mnogo volim, ići ćemo na večeru. Stigla sam iz Beograda do Novog Sada vozom, ljudi nisu verovali da me vide u vozu, ja sam se juče provela božanstveno. Imala sam tu čast da sedim u Jovankinom krevetu. Spot će biti za par dana - otkrila je Seka Aleksić.

