VRELO, VRELIJE, KIJA KOCKAR! Pevačica se nauljila, osunčala telo, pa pokazala OBLINE! U prvom planu POPSJE, čak i žene komentarišu

Pevačica Kristina Kija Kockar zaigrala je na kartu provokacije, pa je isturila bujno poprsje dok se sunčala.

Kija je rešila da napravi selfi za pratioce na Instagramu koji su jedva čekali da je vide u ovom izdanju. Ona se namazala uljem i odozgo slikala svoje obline, a u prvi plan stavila grudi.

Kija je dobila brojne komplimente na račun linije i ne samo od muškaraca.

"Ja da imam telo kao Kija Kockar svaki dan bih u kupaćem hodala", napisala je jedna korisnica Tvitera.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Kija je nedavno doživela veliku neprijatnost kada joj je pozlilo van kuće.

- Cela desna strana torzoa ogroman bol sa trncima u desnoj ruci i samo sam pala na pod pored auta u garaži, hvala Bogu neki dečko je naišao. Imam veliki pritisak i veći puls, sad sam izmerila. Još me boli, ali kad ležim lakše mi je. Ali dok sam ležala rekoh to je to, kolika bol i nemoć! Na vezi sam sa doktorom, pa pratim sad... I opet meni u glavi šta još treba da uradim. Katastrofa koliko sam preuzela stvari na sebe da sam zaboravila na sebe - napisala je Kija tada na Tviteru.

foto: Printscreen, Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

