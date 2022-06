NIKOLIJA STAVILA NOVE ZUBE! Ćerka Vesne Zmijanac se retko smejala na fotkama, priznala da se POKAJALA, a onda iskeširala 2.000 €

Ćerka Vesne Zmijanac, Nikolija Jovanović, odavno je stavila nove zube, koji su bili blistavo bele boje, ali se pokajala i poželela nešto prirodnije, pa je našla novo rešenje doduše poprilično skupo.

Pevačica je pre nekoliko godina stavila implante na fasete u beloj boji i njen osmeh svima se dopao, pa su po uzoru na Nikoliju mnoge poznate ličnosti radile svoje zube. Međutim, najnovija Nikolijina fotografija svima je privukla pažnju te je jasno da je ponovo nešto uradila sa zubima. A kako smo saznali ona je stavila sve popularnije "vinire" koji sada i dosta koštaju što nam je otkrio stomatolog.

- Postoje keramički i kompozitni viniri. Cena keramičkih vinira, koji su kvalitetniji, je 220 evra po zubu i da bismo vam njih stavili morate imati idealne zube i rade se na fasetama. Uglavnom se ne stavljaju na sve zube, nego od četvorke do četvorke. Viniri su tanke keramičke ljuspice debljine 0,5-0,7mm koje se fiksiraju (lepe) na površinu zuba vidljivu pri govoru i osmehu. Njima se uspešno mogu zatvoriti dijasteme (prostori između zuba), menjati neodgovarajuća boja, položaj i oblik pojedinih zuba. Na ovaj način se ostvaruje težnja za idealnim osmehom koji ima popularan naziv “Holliwood smile". S druge strane kompozitni viniri su 25 evra, ali ih ređe rade- navode stomatolozi.

Nikolija se oglasila ovim povodom i otkrila ša je zapravo uradila.

- Jesam, pre par godina sam stavila biserno bele, i onda sam se pokajala i zamenila ih za vinire koji su najsličniji mojim zubima i boji donjih koji su prirodni i ne planiram da ih radim dokle god je moguće. S godinama sam shvatila da što prirodnije to lepše! I nažalost naučila sam se ispravljajući “krive drine” i nakon preterivanja u ranoj mladosti- navela je Nikolija za Informer i dala savet mladim devojkama:

- Ovo je sada više savet mladim devojkama da ne zloupotrebljavaju estetske zahvate i ne prate trendove jer su trendovi prolazni- dodala je popularna pevačica.

S obzirom na to da je Nikolija stavljala vinire samo na gornju vilicu cena za osam zuba je 1.760 evra, ali varira do stomatologa do stomatologa pa može koštati i do 2.000 evra za ovaj broj sekutića.

