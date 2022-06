LJUBAV TRAJALA KOLIKO I PROMOCIJA PESAMA: Svi se pitaju da li je Aleksandrina i Isakova veza bila prava ili je PREVARA!

Aleksandra Mladenović i Isak Šabanović raskinuli su posle četiri meseca veze. Iako bivši par tvrdi da su ostali u dobrim odnosima i da je to bila lepa ljubav, mnogi su posumnjali da je ova romansa bila samo marketinški trik.

Kada je u javnost dospela informacija da su Aleksandra i Isak zajedno, bilo je onih koji su bili sumnjičavi, jer deluju potpuno različito. Počev od stila muzike koju pevaju, pa sve do stila života. I dok su im jedni čestitali, drugi su bili ubeđeni da je sve to izmišljeno jer su oboje u to vreme izbacili nove pesme. Iako su na Instagrasmu objavljivali zajedničke fotografije, a Isak ju je poveo i u Bijelo Polje da upozna njegovu porodicu, mnoge druge stvari su bile sumnjive. Tako je na primer Aleksandra išla u Pariz, ali bez njega. Kada su je pitali zašto nema Isaka, vadila se kako on ima poslovne obaveze. Takođe iz Bijelog Polja nije bilo nijedne fotografije s Isakovom porodicom.

Istina ili ne, svakako su privukli veliku pažnju medija, a njihove pesme na Jutjubu imaju nekoliko miliona pregleda.

Da više nisu zajedno otkriveno je na promociji Nadice Ademov na koju je Aleksandra došla sama:

- Slobodna sam, nismo se uklopili. Ništa specijalno. Mi smo dva različita sveta, drugačiji pogled na život imamo, odlučili smo da je najbolje da stavimo tačku na to. Nema problema, tako smo se dogovorili, tako će da ostane. Neću da pričam situacije, prosto sam slobodna. Ne patim, što bih patila, nismo se pronašli. Ja ne bih ni obelodanila vezu da nas nisu uhvatili, ali bilo je lepo, želim mu srecću. To je trajalo skoro četiri meseca i nije bilo marketing, svašta. Ostaćemo prijatelji i kolege, možda ćemo i da nastupamo, ali prosto ne slažemo se, najbolje da svako ide svojim putem

Raskid je potvrdio i Isak:

- Bilo je prelepo dok je trajalo. Aleksandra je sjajna devojka i ostaćemo prijatelji. Ipak, shvatili smo da smo različiti i da je najbolje da svako krene svojim putem. Rastali smo se bez zle krvi i imam lepo sećanje na našu ljubav. Sada sam potpuno posvećen poslu i nastupima i spremam novu pesmu.

Jelena Stuparušić

