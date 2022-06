16 GODINA PROVEO U ZATVORU, A SAD DOSTAVLJA HRANU! Karađorđe zarađuje preko 1.000 €, otkrio sve o NOVOM POSLU, potkačio KRIMINALCE

Nakon što je pre mesec dana otkriveno da se Karađorđe Subotić bavi dostavom hrane, te da je svoj životni poziv zamenio bajsom, oglasio se i otkrio kako se snašao u poslu.

Bivši kriminalac i rijaliti igrač je sa osmehom potvrdio, da je prezadovoljan novim poslom, te se dotakao toga da bi ovakvu zaradu retko gde mogao da ima, kao da ima još kriminalaca koji se bave ovim poslom ali kriju, a evo da li ga je ćerka Aleksandra podržala u novom pozivu.

- Jeste, ja sam u pitanju, radim već nekih mesec dana, preko 1000 evra može da se zaradi, a da se ne rade neke stvari koje ja ne želim da radim, doduše vožnja po lepom vremenu, lepo je za sedeti u bašti, ne za bajs, ipak je vrućina- potvrdio je Karađorđe za Republiku, pa otkrio da ga je ćerka podržala, pa se onda dotakao da će ovaj posao verovatno raditi do septembra jer planira da uđe u novi rijaliti:

- Aleksandra je reagovala vrlo pozitivno, podržala me je jer smatra da svako od nas treba da bude ekonomski nezavistan, jednostavno da se izdržava od svog rada. Imam farmu životinja, imam dosta konja, međutim škola jahanja mi nije zaživela i jednostavno ja moram da izdržavam i te životinje i sebe. Nadam se od septembra ako bude tog rijalitija kod Željka Mitrovića da ćemo zavrteti neku priču, mene psihološki takođe zanimaju, imam još mnogo toga da kažem, nekih nedorečenosti, smatram da je izleteo iz konteksta, a ovaj vid nasilja je potpuno bespotreban, ali šta ćeš nek svako pokaže svoje pravo lice. Nije me sramota od toga šta radim, to je dostojanstven posao, odradim sve profesionalno, donesem, zahvalim se, doviđenja, prijatno i to je to, a onda je istakao da ima još kriminalaca koji rade isto što i on, ali se kriju:

- Svi se čude ja sam prošao toliko zatvora, daleko od toga da sam ja nesnađen, ovaj posao mi daje određeni vid slobode i daje mi komoditet u zaradi, plaća se na vreme, suštinski dostojanstven. Ima dosta ljudi koje ja poznajem, a koji su bivši kriminalci koje rade to isto.

