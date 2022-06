GOGA SEKULIĆ O AFERI PROVERENO! Pevačica bez dlake na jeziku: Nezgodno je stati na nečiju stranu, a ne znati šta je ISTINA (VIDEO)

Pevačica Goga Sekulić jedna je od retkih pevačica sa estrade koja podržava kolege. Ovoga puta, pevačica se pojavila na promociji pesme “Tuga sa Balkana” kod Valentina i bez dlake na jeziku pričala o situaciji na estradi, ali i aferi između Milice Pavlovic i Ane Nikolic.

Toliko njih pokušavaju da uđu u estradni svet, kako komentarišeš to?

"Ako neko nema šta da radi, misli da je najlakše da bude pevač. To najbolje znamo po ovim rijaliti zvezdama. Da se neko ne uvredi, nažalost je tako. 25 godina sam na sceni, meni se zavrti u glavi koliko sam uložila truda u karijeru, a sad se neko pojavi i kao pevač je", rekla je Goga na početku.

Goga se osvrnula i na aferu oko pesme "Provereno" i kako komentariše celu novonastalu situaciju.

"Ja sam dobra i sa Milicom i sa Anom. Pre 2 i po meseca se meni slično desilo. Moja pesma je skinuta za 2 dana sa Jutjuba. Desilo se da sam ja saznala da je bio identičan tekst kod Seke Aleksić. Očigledno je došlo do nečega, mislim da su to autorska prava. Kad ljudi šalju tekstove i melodije, šalju na više strana. Možda je Ana kupila pesmu pre 5 godina, pa je Milica kupila, ali šta ako je pesma nastala pre 5 godina. Moje demo snimke peva Suzana Dinić Branković. Zamislite procuri snimak kako ona peva, nekome se sviđa jedna verzija nekome druga. Sve se to dešava. Ja bih volela da se ta aurotska prava reše i da mi pevači ne plaćamo više pesme. Pesme koštaju i do 15.000 evra. Milica mene prati i dalje na mrežema. Možda su saradnici trebali da kažu Milici da je već neko tu pesmu snimao. Nezgodno je stati na nečiju stranu, a ne znati šta je zapravo istina. To je njena pesma zvanično", zakljućila je Goga.

