BOBAN RAJOVIĆ UDARIO AUTO LJUPKE STEVIĆ: Oglasio se nakon što je pevačica sve snimila, pa OTKRIO NEPOZNATE DETALJE (VIDEO)

Mladi pevač Valentino na promociji nove pesme Tuga sa Balkana ugostio je pojedine estradne zvezde.

foto: Kurir Televizija

Podršku su mu pružili Goga Sekulić, Boban Rajović kao i neke Jutjub zvezde, a šta su tom prilikom otkrili za našu televiziju pogledajte u narednim minutima.

foto: Kurir Televizija

- Evo, ovaj gospodin, vozač iz Kopenhagena, on parkira auto tako što koleginicu pevačicu udari otpozadi i to je to - rekla je Ljupka pre mesec dana kada se nezgoda dogodila i pritom je snimila sve.

foto: Kurir Televizija

- Apsolutno nije bio nikakav udes. To što se desilo, igrom slučaja, sa njenim automobilom, se dešava sigurno tri puta nedeljno. Uparkiram, pa malo zakačim drugo auto. To se meni dešava tri puta nedeljno - ispšričao je Boban Rajović za Kurir televiziju.

