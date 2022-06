KRISTIJAN GOLUBOVIĆ I KRISTINA OTKRILI POL BEBE! Bivši zadrugar čeka dete sa 28 godina mlađom, a zbog PRINOVE je van sebe, VRISAK

Bivša učesnica "Zadruge" Kristina Spalević i Kristijan Golubović čekaju svoje prvo dete, a sada su saznali i pol bebe i to podelili sa svojim pratiocima na Instagramu.

Kristina i Kristijan okupili su svoje najmilije, pred kojima su otvorili kutiju iz koje su izleteli plavi baloni, što im je bila potvrda da je dečak na putu. Zavladalo je opšte oduševljenje i vriska.

foto: Printscreen

- Muško! Pa, šta sam ti rekao?! - radovao se Kristijan.

- Jesam, ubeđen sam da je dečak, zbog njenog karaktera, a i ona više voli dečake, mada bih ja više voleo ćerkicu, da bi Vera imala svoju posestru i da se druže. Meni je to iskreno drugačije, doživeo sam ćerku na poseban način, kao i svi očevi, ta veza je nešto neverovartno... Sina imam iz prvog braka, on je već stasao u ozbiljnog momka, a sa njim sa zadovoljo onu narodnu što mi je deda govorio: "Prvo pa muško." Ja želim da ima petoro dece, a ako Bog da, i iduće i one tamo godine će biti još. Zamlo smo omanuli ovaj put za bliznace jer i ona i ja imamo u familiji, ali nikada nije kasno - pričao je Kristijan.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Kurir.rs/I.B.