BILA SAM U TEŠKOM STANJU, DOSTA MI JE TOKSIČNIH VEZA! Emina iznela nepoznate detalje iz privatnog života: Odustajem od svega

Pevačica Emina Jahović u poslednje vreme se više posvetila privatnom nego poslovnom životu, pa kako kaže ovog leta je odlučila da odustane od svega.

- Uključujući i posao, toksične veze i nepotrebne glavobolje. Nepotrebne ljude, nepotrebnu svaku stvar.

- Imala sam sreće što sam već napisala neverovatan album, kada sam bila inspirisana za njega, sa tim teškim stanjem uma... Zimsko vreme ‘22. Pesme su spremne i pune emocija kroz koje sam morala da prođem u poslednje vreme... Nije bilo lako, ali mi je bilo dragoceno da uhvatim taj trenutak i pretočim ga u reči i još bolji zvuk.

foto: Printscreen/Instagram

- Sazrela sam, naučila sam mnogo. Sada se bavim pronalaženjem mira, recimo smirenosti pred oluju za neverovatan projekat koji zahteva pažnju i kreativnost- rekla je Emina Jahović.

Ona se dotakla i toga što je u poslednje vreme fanovi pitaju kada će album, ali i koncert u Areni.

- Verujte mi, spremam se za to... Mentalno i fizički da mogu da pružim samo najbolje, ažurirano energetskom bombom koja će vam oduvati um. Nikada se ne šalim kada je muzika u pitanju, ali svakom umetniku je potrebno vreme da pruži ono najbolje, a ja nisam, niti ću ikada biti neko ko će da radi bilo šta samo da bih bila u centru pažnje. To mi se nikada i nije dopadalo. Samo kada iskreno imam šta da kažem kroz svoju muziku. To je moj način... Ne zanima me ništa drugo - rekla je ona.

foto: Nemanja Nikolić

Prema njenim rečima posle svega shvatila je da ceni život.

- Sada samo slavimo život i osećam zahvalnost za sve što imamo ili nemamo. Univerzum radi samo za nas, nikada protiv... Volim vas sve...- istakla je ona.

Emina je posle raskošne svadbe bivšeg supruga Mustafe Sandala, rekla da je očigledno slagao da je imao finansijske probleme.

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - rekla je tada Emina.

Emina i Mustafa su na sudu zbog alimentacije, ali bitku vode i oko kuće i muzičkog studija! Bivši supružnici najveću bitku vode oko vile na Bosforu, vredne 16 miliona evra, i studija koji su kupili za četiri miliona evra. Njihova kuća je jedna od najlepših u Turskoj. Ima dva bazena, golf teren, teretanu, šest spavaćih soba i prelep pogled na grad.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

01:37 OVO JE TOTALNO LUDILO! Nakon borbe s KORONOM oglasila se Emina Jahović i priznala: Čak mi nedostaje sve što sam MRZELA pre! VIDEO