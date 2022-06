ACO PEJOVIĆ JE NAJVEĆI ŠMEKER NA ESTRADI! Pevač Magla benda otkrio: Dopada mi se njegova ličnost KONCERT SAM JAKO EMOTIVNO DOŽIVEO

- To je prevelika čast što me je pozvao. Kada sam se čuo nešto sa Acom, on mi je rekao da budemo gosti. Ostao sa bez reči tada i morao sam da sednem. Za mene je Aco Pejović možda najveći šmeker na estradi, ali i gospodin. Ako nije najveći onda je jedan od - rekao je pevač.

Osvrnuo se i na to kako je posle nastupa morao da siđe kako bi mogao da čuje Pejovića.

- Dopada mi se on kao ličnost jako. Pored toliko kolega, a među kolegama su mu i prijatelji da pozove nas je prevelika čast. Nekako sam i taj ceo koncert tako emotivno doživeo da sam posle tog nastupa iznenađenja morao da se spustim dole i osetim to - rekao je pevač.

