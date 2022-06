TARA I ŠA ZAVRŠILI U POLICIJI! Bivši ljubavnici OČI U OČI, a ovo je RAZLOG!

Turbulentnu emotivnu vezu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša obeležili su brojni skandali, a uprkos tome što tvrde da sada, posle njegovog izlaska iz pete sezone "Zadruge" nisu zajedno, "repove" i dalje vuku.

Naime, kako je za Pink.rs ispričao dobro obavešteni izvor blizak paru, Tara i Ša su ponovo završili u policiji! Sve se dogodilo pre nekoliko dana, kada su se suočili u prostorijama policijske stanice, na informativnom razgovoru povodom prošlogodišnje dramatične saobraćajke u kojoj je, srećom, stradao "samo" novi, skupoceni četvorotočkaš repera.

- Prvi put su se posle njegovog izlaska iz "Zadruge" videli pre nekoliko dana, i to u policijskoj stanici. Ša su ponovo zvali na informativni razgovor povodom one saobraćajke, za koju je samog sebe okrivio, a pošto je, znate i sami, u sve umešana i Tara, okrenuli su je telefonom i pozvali i nju u stanicu. Rekla je da će se odazvati pozivom, krenula, nije pojma imala da je i on tamo - počinje priču izvor.

Kako kaže, njihov susret u policiji protekao je iznenađujuće fino.

- Nisu se ni svađali ni napadali, za divno čudo. Doduše, ipak su bili u policiji (smeh). Tara je dala izjavu takođe, ostali su pri onoj priči da je Nenad vozio, ali znate svi da im niko ne veruje, pričalo se i prošlog leta da je ustvari vozila Tara, da mu je unakazila auto. Tu su, tokom pauze, ispred stanice zajedno izašli na cigaretu, normalno ćaskali... Znam da joj je posle, kada se to završilo, ponudio prevoz do kuće, odbacio je, malo su popričali u autu o "Zadruzi" - zbog čega je sve moralo tako da bude, što su se svađali, što se ona diskvalifikovala... I tako te teme, ništa novo - rekao je izvor.

Podsećanja radi, prošlog leta novi automobil Nenada Aleksića Ša marke "mercedes", čija se vrednost procenjuje na oko 30.000 evra, u potpunosti je uništen nakon što se zakucao u drvo. Krivicu je odmah na sebe preuzeo Nenad, koji je organima reda, ali i javnosti rekao da je on vozio, dok pojedini dokazi i svedočenja upućuju na Taru Simov, koja tada nije posedovala vozačku dozvolu.

