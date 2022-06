ŠOKANTNO! RAZVELA SE ZBOG KIOSKA?! Eva Ras otkrila razlog rastanka sa drugim mužem PORTUGALSKI NOVINARI SU UMIRALI OD SMEHA

Glumica Eva Ras, gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je otkrila razlog razvoda sa drugim mužem koji je sve šokirao u studiju.

foto: Kurir televizija

- U Portugalu su me pitali kako sam se u mladosti dva puta udala i razvela. Prvi brak ih nije oduševio, pa su me pitali za drugi brak zašto sam se razvela.

foto: Kurir televizija

- U Beogradu su se pojavili kiosci za prodavanje duvana i na njima je bio profil jedne devojke. Moj bivši muž je tada rekao da ta devojka na mene liči. Ja sam se toliko naljutila jer sam bila ubeđena da on mene tako vidi. On uopšte nije oženjen mnome. Posle nedelju dana sam shvatila da neću da živim sa čovekom koji me tako vidi. Portugalci su umirali od smeha jer sam se zbog kioska razvela - rekla je glumica.

