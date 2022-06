NADEŽDA BILJIĆ O BOLESTI, SINU LONGU I BRAKU SA TOMOM: Pevačica progovorila o drugom detetu, a evo u kakvom je odnosu sa SVEKRVOM!

Pevačica Nadežda Biljić zajedno sa suprugom Tomom Panićem pronašla je svoj mir u Svilajncu nakon turbulentnog perioda u životu.

Kako sada ističe za Blic najbitnije joj je da je njen sin Longo u međuvremenu postao živahan, kao i to što je uspela da sačuva porodicu.

- Meni je trenutno super, mogu samo da zahvalim bogu što mi je dete živo i zdravo. U međuvremenu je postao živahan. Longo sada ima dve i po godine. Najviše se vidi koliko vreme brzo leti po deci. Toma i ja smo emotivni partneri, kao i poslovni. Kad malo bolje pogledam, u koga da imam najviše poverenja ako ne u Tomu, zato sam i prepustila da mi on vodi pevačku karijeru - priča Biljićeva i otkriva da za sada ne želi da njen sin Longo bude javna ličnost.

foto: ATA Images

- Ne prikazujemo sina u javnosti. Niti ga slikamo i snimamo. Glupo je da ga teram da bude javna ličnost, ako on to kad poraste ne bude želeo. Krstili smo dete bez novinara i javnosti. Uradili smo to u najužem krugu porodice. Svi su bili zadovoljni i bilo je lepo. Super je što Longo nije plakao za vreme krštenja. Bake i deke su ga razmazile u potpunosti. Hvala bogu da postoje bake i deke koje nam pomažu. Kada su porodični odnosi u pitanju, sve je kako treba. Stavili smo tačku na loše odnose. Kako Tomina majka, tako i moja - napominje Nadežda koja želi da pošalje sinov DNK u Sloveniju kako bi potvrdili da je sa njegovim zdravstvenim stanjem sve kako treba.

- Treba da pošaljemo Longov DNK u Sloveniju kako bismo proverili da li je sa njegovim zdravljem sve kako treba. Pre vremena je rođen i borili smo se za njega. Sve je to iza nas. Za sada je sve kako treba, ide redovno na kontrole. Malo je manji od svoje generacije. Ali je sve ostalo kako treba. Ponosna sam na svoje dete. Oslobodili smo se sonde, Longo je više ne koristi. To je dete koje je od rođenja imalo mnogo veliku volju za životom. Trči po kući, voli društvo, decu, jako je druželjubiv i zanimljiv - kaže Biljićeva koja otkriva da planira proširenje porodice.

foto: Instagram

- Mi pričamo o proširenju porodice. Još uvek je rano, čekamo da stasa Longo, pa i mi sa njim - govori pevačica koja za kraj otkriva planove vezane za muzičku karijeru.

- Toma i ja uveliko biramo pesme za mene. Biće projekata i sve ono što sledi uz to. Drago mi je da ljudi pozitivno reaguju na mene i zaista radimo punom parom. Ljudi se sve više okreću pravim narodnim pesmama i pevačima. Tri godine skoro radim i to ima efekta. Prezadovoljna sam, ali uvek može bolje. Perfekcionista sam u poslu. Dokle god imam Tomu kao glas razuma, mene glava ne boli. Dve godine mi je trebalo da se dokažem da sam ja dobar pevač i bez rijalitija. Temeljno se radilo na tome i mnogo sam zahvalna Tomi što ima živaca da sa mnom radi - zaključuje Nadežda Biljić za "Blic".

Nadežda napominje da se uspešno bori sa dijabetesom.

- Vodim računa o dijabetesu koji imam. Sve je u redu. Nije to ništa strašno. To je malo jači hormonski disbalans u organizmu. Ja sam kao dijabetičar na hormonskoj terapiji. Bitno je da jedeš na vreme i ne unosiš slatko. Nije sramota biti bolestan. I nije sramota dati sam sebi insulin usred kafića pred ljudima. To je jedno stanje u organizmu gde moraš da shvatiš da daješ sebi hormonsku terapiju i da ne smeš da jedeš ono što je zabranjeno. Ja sa dijabetesom mogu da doživim duboku starost bez ikakvih problema. Dešava se kada su velike vrućine da imam veliki skok šećera u krvi, ali je sve to normalno i nije nikakav bauk.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:50 NADEŽDA TOMI ČESTITALA ROĐENDAN PRE SVIH Biljićka nije mogla da sačeka, oglasila se i poručila: Volim te tigriću najviše NA SVETU!