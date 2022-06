NIKOLINA JE BOLESNA, SIN MI SE NIJE OHLADIO, ONA TRAŽI PARE Šok ispovest Miše Grofa o LUKS KUĆI, NASLEDSTVU i prvoj Vidojevoj ŽENI

Otac pokojnog istoričara umetnosti Vidoja Ristovića Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, otkrio je nove šokantne detalje o snajki Nikolini Pišek, za koju tvrdi da joj je samo bitan novac, kao i da je njena pohlepa razlog što je njegov naslednik preminuo.

Nikolina je, prema njegovim rečima, insistirala da što pre završi kuću koju su gradili jer joj je na prvom mestu da sebi obezbedi lagodan život. Miša Grof je u ispovesti za Republiku ispričao da je Vidoje Nikolini non-stop slao novac u Hrvatsku da njime raspolaže, da je izdržavao celu njenu porodicu, kao i da Pišekova sada pokušava da proda umetnine koje poseduje samo da bi se dodatno oparila.

foto: Nenad Kostić

- Nikolina je jedna bolesna žena. Ta žena je ponovo došla u Beograd samo zbog novca. Došla je da završi kuću, nije ona došla da da pomen 40 dana mom sinu. Bitno joj je bilo samo da se kuća na kojoj su radili završi. Pričala je da bi Vidoje samo to želeo najviše na svetu. Pokušavao sam da joj objasnim i kažem: "Nikolina, sin mi se nije ohladio, zvanična obdukcija nije stigla, a ti bi novac za kuću! Ta kuća za koju si ti insistirala da se završi, ona ga je ubila." Ona traži sveske u kojima je vodio evidenciju. Hoće da ima uvid u sve. Bitno je samo da se troši, kakve veze ima što je Vidoje umro. Prva Vidojeva supruga Lana je čarolija od žene. Dolazi da me obilazi, a Nikolina je samo vuče za rukav da joj pravi društvo. Šta drugo da radi ovde kad dođe u Beograd - kaže Miša.

Grof je u jezivoj ispovesti otkrio da je Nikolina Pišek upravljala novcem i dok je Vidoje bio živ jer joj je novac slao na račune u Hrvatskoj. Takođe je tvrdio da je njegov sin izdržavao čitavu Nikolininu porodicu.

foto: Nenad Kostić

- Vidoje je Nikolini sav novac preko banke prebacivao na račune. Ona je njime raspolagala, trošila je koliko je htela. Van pameti je u ovo nevreme zidati tolike kuće i ulagati u stotine kvadrata. Sinu sam i ja davao novac, ali nisam računao na to da ona sve troši bez granica. Oni grade dvorac, pokojni Tuđman nije imao toliku kuću. Imam izvode iz banke da vidite kako je moj sin slao pare zagrebačkim bankama. To su strašno velike sume. Imam i sve faze radova te kuće koju su gradili. Samo dnevni boravak ima 200 kvadrata, tu su teretane, bazeni i čuda. Zamislite kad je Vidoje kupovao auto njoj i njenom rođenom bratu, koji ništa ne radi! On je najveći neradnik, moj sin je izdržavao celu njenu familiju! Znajte da sam ja umro onog dana kada je preminuo moj sin - kaže Viktor.

Ristović je na kraju objasnio da će po svaku cenu da sačuva sve ono što je njegov sin godinama skupljao, te da neće da dozvoli da Nikolina sve preproda:

- To što Nikolina misli da može da rasproda kolekciju mog pokojnog sina, tu se grdno prevarila. Moj otac je bio isto kolekcionar i ja sam to radio celog života, pa Vidoje, a sad se ona pravi pametna i hoće da rasipa sve. Evo da otkrijem, cela kolekcija mog sina će ići ili u Istorijski muzej ili u Muzej primenjene umetnosti. Čuo sam i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić železničku stanicu želi da napravi muzejem grada Beograda i tu će biti svi legati. Daće se predlog. Komplet ću sve da poklonim. Nikolina se samo nalazi s ljudima da vidi kolike pare za koju sliku može da uzme. Vidoje je putovao po svetu i kupovao umetnine. Kakav je to način da se tako postupa.

Otac pokojnog Vidoja objasnio je da ne namerava da deli imovinu s Nikolinom, ali će da obezbedi unuke:

- Što se pravnog deljenja imovine tiče, imam unučiće i tu ću da rešim sve kako bude trebalo. One će zauvek biti obezbeđene, kao što je Vidoje Nikolininoj ćerki u London slao 12.000 funti da studira. Ćerki iz prvog braka. Ja ću ove dve krasne devojčice da pomažem. Njoj, kao supruzi, deo od kuće može da ide, za koji je opet Vidoje dao novac. Nikolina može da dobije samo dobar savet od mene i da zadrži ćerke. Za ostalo može samo da se nada.

foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/Republika

